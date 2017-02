Fresno lança nova turnê em Rio Claro

Para o set list, a Fresno optou por misturar as músicas do novo trabalho como “Sexto Andar”, “Axis Mundi” e “Hoje Sou Trovão” (que teve a participação de Caetano Veloso, no disco), com canções antigas como “Diga PT2”, “Revanche” e “Redenção”, entre outras.

“Tentamos montar o novo repertório traçando relações dessas novas músicas com as canções antigas que parecem fazer parte da história do disco”, conta o vocalista Lucas Silveira.

São Paulo e Porto Alegre serão as próximas cidades onde Lucas Silveira (vocal e guitarra), Vavo (guitarra), Mario (teclado) e Guerra (bateria) já têm apresentação agendada este ano. Em 2017, a banda viaja por todo o Brasil com o novo show.