Dia do Agente de Defesa Ambiental

A proteção ao Meio Ambiente se dá com a combinação de princípios, ações e relações harmoniosas com a natureza, garantindo assim o equilíbrio sustentável e proporcionando uma morada habitável a todos os seres vivos.

A questão é que isto, não ocorre e acarreta problemas como: alterações climáticas, destruição de áreas verdes, contaminação das águas de rios e mares, extinção de espécies, deterioração de patrimônios naturais, como florestas, comprometendo a fauna e flora dentre outros.

Assim faz-se necessário, posturas adequadas, quanto à importância da preservação e manutenção do habitat natural, e garantindo um lugar digno de vivência as futuras gerações.

Nesta linha de conscientização, têm-se os Agentes de Defesa Ambiental, profissionais que lutam em defesa do Meio Ambiente, de áreas como: Biólogos, Ecólogos, Geógrafos, Engenheiros Ambientais, Inspetores Agrícolas, Guardas Florestais, Policiais Ambientais, atuando nos ramos de silvicultura, agricultura, exploração florestal e pesca e de autuações ambientais. É de responsabilidade de um Agente de Defesa Ambiental fiscalizar, resolver impactos ambientais, propor tarefas que envolvam a conservação ambiental e fazer cumprir a legislação ambiental.

Pensando na importância destes profissionais que atuam neste campo de trabalho, é comemorado no dia 06 de fevereiro, o Dia do Agente Ambiental, valorizando estes e mostrando sua importância na sociedade, destacando o seu papel frente à luta pelo cuidado que devemos ter com o lugar que vivemos, e o respeito às espécies que neles vivem.

Nesse sentido, quanto mais pessoas estiverem trabalhando em defesa do meio ambiente, e buscando a sustentabilidade, deixaremos um planeta mais saudável e próspero aos nossos sucessores.

No entanto, por fim, para que a sustentabilidade se efetive, nós cidadãos devemos assumir o papel de agentes ambientais, evitando cortes de árvores e incentivando mais o plantio; não contaminando cursos de água; respeitando as espécies de animais e vegetais; desenvolvendo projetos socioambientais em parceria com empresas, órgãos públicos e outros setores da sociedade, estimulando assim no que puder, o bem estar e a garantia de sobrevivência no Planeta Terra.