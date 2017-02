Câmara Municipal retoma as sessões ordinárias

A sessões ordinárias tiveram início na última segunda-feira (6) Na ocasião, o presidente André Godoy (DEM) colocou em votação a formação das Comissões Permanentes para o exercício 2017.

Rogério Guedes (PSB) assumiu a presidência da Comissão da Execução Orçamentária e Finanças que tem Ney Paiva (DEM) como relator e Maria do Carmo Guilherme (PMDB) que atuará como membro. Como primeiro ato, o novo presidente convoca os secretários municipais Jean Walter Lopes Scudeller (Administração), Rodrigo Ragghiante (Negócios Jurídicos), Gilmar Dietrich (Finanças), Djair Francisco (Saúde) e Adriano Moreira (Educação) para audiência pública marcada para o próximo dia 21, às 14 horas, no Plenário do Legislativo em cumprimento ao que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

A Comissão de Constituição e Justiça, responsável pela análise da legalidade dos projetos que tramitam no Legislativo, tem como presidente Val Demarchi (DEM). Paulo Guedes (PSDB) vai atuar como relator e Rafael Andreeta (PTB) ficou definido como membro.

Na Comissão de Planejamento, Desenvolvimento Urbano, Política Urbana e Rural e Meio Ambiente a presidência é de Júlio Lopes (PP). Val Demarchi (DEM) está confirmado como relator e Yves Carbinatti (PPS) membro.

A Comissão de Políticas Públicas é presidida por Adriano La Torre (PP). A relatoria está a cargo de Irander Augusto (PRB) e Carol Gomes, do PSDB, vai atuar como membro.

Na Comissão de Administração Pública, a presidência é de José Pereira dos Santos (PTB). Paulo Guedes (PSDB) e Hernani Leonhard (PMDB) completam a comissão como relator e membro, respectivamente.

Na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, a presidência está com Thiago Yamamoto (PSB). Geraldo Voluntário (PSDB) é o relator e Anderson Christofoletti (PMDB) está confirmado como membro.

Completando, Ruggero Seron (DEM) preside a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente com Carol Gomes (PSDB) na relatoria e Luciano Bonsucesso (PR) atuando como membro.

No encerramento da sessão ordinária, o presidente André Godoy informou que o PRB confirmou via ofício Irander Augusto como líder do PRB na Câmara e informou aos demais parlamentares que o prazo para que os demais líderes sejam definidos é de três dias a contar de segunda-feira, dia 6.