Reunião configura a programação da 22ª Semana da Mulher de Rio Claro

Aconteceu na manhã dessa sexta-feira, 03, no Plenário do Legislativo, a reunião para estruturar a programação da 22ª Semana da Mulher do município

O evento, coordenada pelas vereadoras Maria do Carmo Guilherme e Carol Gomes. Além das vereadoras responsáveis pelo evento, compuseram a mesa os vereadores Hernani Leonhardt, Yves Carbinatti, Adriano La Torre e Geraldo Voluntário; a primeira-dama, Paula Silveira Costa; Luciana Bellagamba; a nova delegada da mulher, Dra. Sueli Isler e a advogada Ionita Krugner.

Representantes de diversas entidades sociais, religiosas e civis acompanharam e sugeriram atividades e temas para o evento.

A 22ª Semana da Mulher trará o tema “mulheres iluminadas”, sua programação se estenderá durante todo o mês de março com oficinas, debates, rodas de conversa e palestras sobre diversos assuntos que envolvem o feminino, além disso, contará com a presença da ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Fátima Pelaes.

As propostas para inserção de novos eventos na grade de programação serão aceitas até o dia 07 de fevereiro.