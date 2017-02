Prefeitura inicia operação tapa buracos e corte de mato na vicinal de Ajapi

A prefeitura está realizando tapa buracos e corte de mato em toda a extensão da pista. Iniciado nessa segunda-feira, o trabalho tem o objetivo de ampliar a segurança no local.

A Prefeitura de Rio Claro iniciou nessa segunda-feira (6) uma operação tapa buracos na vicinal do distrito de Ajapi. O serviço também inclui limpeza e corte de mato nas laterais da pista. A iniciativa mobilizou equipes de várias secretarias municipais como Obras, Meio Ambiente e Segurança. A Guarda Civil Municipal foi acionada para dar suporte no trânsito e orientar os motoristas.

O prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, acompanhou o início dos serviços. “É um trabalho emergencial para melhorar as condições da vicinal”, disse Juninho destacando que ações da prefeitura tiveram início assim que o tempo deu uma trégua com paralisação das chuvas. “Nosso objetivo é diminuir os transtornos e prejuízos causados pelos buracos e evitar o risco de acidentes”, destacou.

O secretário municipal de Obras, Paulo Roberto de Lima, informa que as equipes deverão trabalhar na vicinal ao longo desta semana, caso as chuvas não atrapalhem. “A chuva acelera a abertura de buracos no asfalto e o crescimento do mato”, observa Lima ressaltando que a “limpeza nas laterais na estrada é essencial para dar maior visibilidade aos motoristas e aumentar a segurança”.

Além da operação tapa buracos e corte de mato, a prefeitura estuda melhorias na sinalização de trânsito da estrada. Para o subprefeito de Ajapi, Flávio Evaldo Lotterio, o serviço de tapa buracos é uma prioridade no distrito. “Esta operação emergencial é o que pode ser feito no momento diante da difícil situação financeira do município e da necessidade da prefeitura também ter de atender os bairros”, comenta.

Por conta dos trabalhos na pista, a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana pede que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar na vicinal.