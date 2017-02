Inscrições abertas corte momesca do Carnaval 2017

Rio Claro está com inscrições abertas para o concurso que vai escolher rainha, rei momo e duas princesas para o Carnaval de 2017. Na noite de terça-feira (31) representantes da União das Escolas de Samba da Cidade Azul (Uesca), da Secretaria Municipal Esporte e Turismo (Setur) e da Vigilância Sanitária estiveram reunidos na antiga estação ferroviária para tratar do assunto. Novos detalhes foram definidos.

A escolha da corte momesca acontecerá no dia 10 de fevereiro, a partir das 20 horas, no Floridiana Tênis Clube. Os ingressos, que já podem ser adquiridos com as escolas de samba, custam R$ 5,00 mais um quilo de alimento não perecível. Os vencedores do concurso irão receber prêmios fornecidos pela organização do evento.

A atual campeã do carnaval rio-clarense, Escola de Samba Grasifs-A Voz do Morro, confirmou apresentação de sua bateria Pegada Loka. As demais escolas vão participar com seus pavilhões.

A Uesca também definiu que a parte musical ficará a cargo do grupo União de Amigos, que é de Rio Claro e tem repertório variado e de grande prestígio no mundo do samba.

O público que for ao evento de escolha da corte momesca poderá utilizar estacionamento oficial do evento, localizado em frente ao Floridiana, ao custo de R$ 10,00 mais um litro de leite ou R$ 15,00.

Os interessados em participar da seleção devem comparecer à Setur, que está organizando o evento em parceria com a Uesca.

A Setur fica na Avenida 1, número 1.100, na antiga estação ferroviária , e atende de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Para fazer a inscrição, é obrigatória a apresentação de documento de identidade (RG).

Rio Claro não terá desfiles de rua neste ano, mas serão realizados quatro dias festa com matinês e várias atrações no Jardim Público com a participação das escolas de samba. As atividades vão acontecer no sábado, domingo, segunda e terça-feira, dias 25, 26, 27 e 28 de fevereiro.