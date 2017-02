GCM localiza entorpecentes com auxílio do cão de faro

No local foi abandonada uma motocicleta com numeração de chassi e motor suprimidos, o emplacamento que ostentava pertencia a uma motoneta baixada no sistema para leilão. Averiguado o local e com o auxílio do Cão de faro Atila, foi localizado 140 invólucros de maconha totalizando 275 gramas e uma balança de precisão. Toda a substância e a motocicleta foram apresentados no plantão policial, elaborados BO/PC N° 1331/2017 E RO/GCM N° 209 – Apreensão de Entorpecentes / veículo.