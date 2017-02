Ano letivo começa em RC para 18 mil alunos da rede municipal

Pelo menos até esta terça-feira (7) as aulas na rede pública municipal de ensino de Rio Claro acontecem em horário especial. Reiniciadas nessa segunda-feira (6), as atividades escolares estão sendo realizadas nestes dois primeiros dias em período reduzido para que as crianças possam se habituar à nova rotina, após o recesso escolar.

“Se houver necessidade, as unidades escolares podem estender essa adaptação”, explica o secretário municipal da Educação, Adriano Moreira. “Neste momento, nossa principal orientação é para os pais que têm crianças em idade escolar fora da escola”, destaca. “Eles devem procurar a unidade de ensino mais próxima de suas residências para regularizar a situação de seus filhos”, enfatiza.

A volta às aulas na rede municipal de Rio Claro engloba o Ensino Fundamental, Educação Infantil e Educação de Jovens e Adultos, além de programa desenvolvido pela Secretaria da Educação em seis unidades no contraturno escolar para estudantes de seis a dez anos.

São 56 escolas na rede municipal de ensino de Rio Claro. Neste início de ano a quantidade de alunos matriculados é 18.863 estudantes.