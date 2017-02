Vigilância Sanitária orienta Uesca sobre evento no Jardim Público

Para garantir o bem estar do público que irá prestigiar o evento de Carnaval no Jardim Público, a Vigilância Sanitária passou orientações aos representantes da União das Escolas de Samba da Cidade Azul (Uesca), que será responsável pela comercialização de alimentos e bebidas no evento a ser realizado de 25 a 28 deste mês na praça central.

A reunião, realizada na Setur, na noite da última terça-feira (31) contou com representantes da Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, por meio do seu titular Ronald Penteado, o diretor Fratello, a nutricionista Mônica Marina Moschetta (VS) e dos presidentes das escolas de samba.

As dicas da Vigilância, que terá equipe fiscalizando as atividades durante os quatro dias de evento, se referiram desde a forma correta de se trajar para o trabalho no setor de alimentação, incluindo itens obrigatórios de uso como, por exemplo, proteção para que os cabelos não fiquem expostos; forma correta de armazenamento dos produtos que serão preparados no local e manuseio; placas de alerta quanto à proibição do comércio de bebidas para menores de 18 anos; entre outras informações.

As orientações foram repassadas por escrito para cada representante das quatro escolas de samba e da Setur.

“É preciso ter atenção, já que o comércio de bebidas e alimentos em área aberta traz problemas maiores à organização do que em locais fechados com cozinhas devidamente equipadas”, explicou a nutricionista Mônica Marina.

Conforme a Vigilância, qualquer deslize no preparo ou manuseio pode levar à contaminação dos alimentos que serão servidos à comunidade presente ao evento.

Para o secretário Ronald Penteado, a Vigilância Sanitária presta serviço de qualidade à organização do evento popular ao orientar a Uesca. Assim como, confirmar presença nas atividades e, desta forma, atestar que a comercialização ocorrerá de forma correta.

“Polícia Militar, Guarda Municipal, Fiscalização da Prefeitura, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, entre outras entidades e corporações estão se empenhando para que possamos realizar evento de qualidade e com segurança”, enfatiza o secretário.