Unesp publica o resultado final do Vestibular 2017

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) publicou as 9 horas de sexta-feira (3/2), nos endereços vestibular.unesp.br e www.vunesp.com.br, o resultado final do Vestibular 2017. O exame foi aplicado em duas fases e registrou 102.230 inscritos. As provas foram aplicadas em 31 cidades paulistas, além de Brasília/DF, Campo Grande/MS e Uberlândia/MG.

Nos dias 9 e 10 de fevereiro (quinta e sexta), todos os candidatos classificados, inclusive o primeiro colocado de cada curso, deverão confirmar interesse por vaga, procedimento a ser realizado no site da Vunesp por quem pretende se matricular. A primeira lista de convocados será divulgada no dia 13 de fevereiro, somente com os nomes de candidatos que tenham declarado interesse por vaga.

As matrículas são feitas primeiramente de forma virtual, conforme as orientações publicadas no Manual do Candidato, disponível para consulta no site da Vunesp. As matrículas virtuais em primeira chamada serão realizadas nos dias 13 e 14 (segunda e terça) do mesmo mês. A segunda e a terceira chamada serão divulgadas nos dias 16 e 21 de fevereiro (quinta e terça), respectivamente. Todas as chamadas para matrícula só incluirão nomes de candidatos que tenham confirmado no site interesse por vaga.

As cidades para as quais há oferta de carreiras neste vestibular são Araçatuba (170 vagas), Araraquara (855), Assis (405), Bauru (1.045), Botucatu (600), Dracena (80), Franca (410), Guaratinguetá (310), Ilha Solteira (310), Itapeva (80), Jaboticabal (280), Marília (475), Ourinhos (90), Presidente Prudente (640), Registro (40), Rio Claro (490), Rosana (80), São João da Boa Vista (40), São José do Rio Preto (460), São José dos Campos (120), São Paulo (185), São Vicente (80) e Tupã (120).

No Vestibular 2017, o Sistema de Reserva de Vagas para a Educação Básica Pública (SRVEBP) garante um mínimo de 45% das vagas de cada curso para alunos que tenham feito todo o ensino médio em escola pública. Isso deve ampliar a proporção destes alunos nos cursos da Unesp. No Vestibular 2016, a proporção de matriculados egressos de escolas públicas foi de 46,6%.

A Unesp, Universidade Estadual Paulista, é uma universidade pública, gratuita, que está entre as maiores e melhores do país. Está presente em 24 cidades do Estado de São Paulo com 34 faculdades e institutos, onde desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão em todas as áreas do conhecimento. Fundada em 1976, a instituição oferece 182 cursos de graduação e 146 programas de pós-graduação. Tem 51.311 alunos (37.770 na graduação, 13.541 na pós stricto sensu), 3.826 professores e 6.782 servidores técnico-administrativos. Possui cerca de 1.900 laboratórios. Oferece cursos pré-vestibulares gratuitos em suas unidades, bem como diversos programas de extensão de serviços à comunidade. Três escolas de ensino técnico são mantidas pela Universidade: o Colégio Técnico Industrial em Bauru, o Colégio Técnico Industrial em Guaratinguetá e o Colégio Técnico Agrícola em Jaboticabal.

