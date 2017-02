Um Benitão com ótimo público.

Essa é a minha expectativa para esta noite. O Velo Clube recebe a Portuguesa, às 19h, pela terceira rodada da Série A-2 e não vai passar na televisão hein. Depois de perder para o Bragantino por 2 a 1, em casa, o rubro-verde foi buscar a reabilitação no Limeirão, batendo o Mogi Mirim por 2 a 1. Boa sorte aos comandados do meu grande amigo Álvaro Gaia. E pode escrever: teremos mais um gol do artilheiro Flávio Carioca.

A Portuguesa, que chegou no fundo do poço, está tentando se reerguer. A chegada de Emerson Leão como gerente de futebol deu um novo ânimo ao time. Mas, depois de vencer o Barretos por 1 a 0 na estreia (gol do zagueiro Bruno aos 49 minutos do 2º tempo), a Lusa perdeu para o Batatais pelo mesmo placar, no meio de semana. O Canindé está interditado e a diretoria chegou pedir a doação de alimentos aos seus torcedores. Fico triste de ver a situação de um dos times mais famosos de São Paulo.

Se pudesse, estaria hoje no Benitão, mas vou narrar Independente x Grêmio Osasco, às 19h, no Pradão, pela Série A-3. Ou seja, exatamente no mesmo horário. Estarei pelos 1020 AM da Rádio Educadora com Denis Suidedos e Tatinha Casagrande. Se quiser me ouvir, sintonize pela internet através do www.educadora.am

Amanhã, às 10h, será a vez do Rio Claro receber o Mogi Mirim, no Schmidtão. O Azulão soma 4 pontos, pois venceu o União Barbarense por 2 a 1, na estreia e empatou com o Penapolense por 1 a 1, em casa. Vitória é fundamental. Técnico Sérgio Guedes esteve quarta-feira no Limeirão e assistiu Mogi 1 x 2 Velo.

A diretoria do Santos deve afastar o zagueiro Fabián Noguera. Segundo informações, após a vitória do Peixe sobre o Kenitra por 5 a 1, no Pacaembu, o argentino teria ameaçado Lucas Musetti, setorista da TV Tribuna. Segundo o relato do jornalista, que registrou um boletim de ocorrência na Baixada Santista, Noguera o segurou pela gola da camisa.

Revoltado, Fabían Noguera queria saber o motivo do repórter ter publicado que ele havia falhado no gol do time marroquino. Lucas Musetti ainda relatou que o zagueiro fez ameaças, dizendo que a “conversa seria pior” caso as críticas se repetissem.

Jadson é o segundo maior goleador do elenco atual do Corinthians. Com 24 gols em 103 partidas, o meia só fica atrás de Danilo, com 33 gols em 336 jogos. Romero tem 20 gols (104 jogos) e Jô (117 jogos). Foi do camisa 10 o primeiro gol do Timão na Arena Corinthians, contra o Botafogo, em 2014.

Amanhã tem Palmeiras e Botafogo, às 17h, no Allianz Parque, pelo Paulistão. Técnico Eduardo Baptista vai escalar: Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto; Felipe Melo; Róger Guedes, Tchê Tchê, Raphael Veiga e Dudu; Willian.

Interessante o levantamento feito pela Revista Placar. Até agora, os times do Brasileirão Série A de 2017 contam com 62 estrangeiros, sete a menos do que em 2016. Apenas Ponte Preta e Atlético/GO não contam com jogadores de fora em seu elenco. Os países com mais representantes são Argentina (27), Colômbia (12), Paraguai (7) e Uruguai (5).

Flamengo acertou a contratação do lateral-esquerdo Renê, do Sport. Destaque do último Brasileirão, Renê, de 24 anos, chega para a vaga de Jorge, negociado com o Monaco da França na maior transação realizada pelo Mengão em toda sua história. Renê disputará a vaga com o peruano Miguel Trauco, que deu duas assistências e marcou um gol em sua estreia pelo clube no Campeonato Carioca contra o Boavista.

Vasco da Gama confirmou a contratação do atacante Kelvin, que disputou a temporada passada pelo São Paulo. O time carioca conseguiu o empréstimo de um ano com o Porto de Portugal, dono do seu passe. Kelvin, de 23 anos, era tratado como prioridade em São Januário desde quando deixou o Morumbi.

Seleção Brasileira Sub-20 se complicou no Hexagonal Final do Campeonato Sul-Americano do Equador. O time comandado por Rogério Micale perdeu para o Uruguai por 2 a 1, no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito. O lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Corinthians, abriu o placar. Mas os uruguaios viraram na etapa complementar. Com o resultado, o Brasil fica na quinta colocação, com apenas um ponto em dois jogos, uma vez que na estreia desta fase ficou no 2 a 2 com o Equador. O próximo compromisso será contra a Venezuela, amanhã às 19h.

Estava lendo sobre o meia Lucas, ex-São Paulo. O brasileiro é o que mais jogou, é o vice-artilheiro e o segundo jogador que mais distribuiu assistências pelo PSG nesta temporada. Em 33 partidas, Lucas jogou 31, sendo 29 como titular. O jogador, que sonha em ter uma chance com Tite na Seleção Brasileira, disputou 2.399 minutos, média de 77 por jogo.

O meia Xavi, de 37 anos, renovou seu contrato com Al Sadd. O clube do Catar confirmou que o espanhol estendeu seu vínculo por mais um ano, terminando em junho de 2018. O jogador defendeu o Barcelona por 17 anos.

Cavani continua fazendo história no futebol francês. Ao marcar de pênalti no empate por 1 a 1 contra o Monaco, o uruguaio tornou-se o segundo maior artilheiro do PSG. O atacante chegou aos 110 gols, ultrapassando o português Pauleta, que anotou 109. Cavani está atrás somente de seu ex-companheiro, o sueco Ibrahimovic, com 156. Em 28 jogos nesta temporada, o uruguaio já marcou 29 gols. Em 2014/2015, em sua melhor temporada, anotou 31 gols em 53 jogos.

Sabe quanto custa uma inserção de 30 segundos na 51ª edição do Super Bowl, a final do futebol americano entre Atlanta Falcons e New England Patriots que será disputada neste domingo, às 21h? Cinco milhões de dólares. O jogo será no NRG Stadium, em Houston, no Texas.

Os ingressos disponíveis variam entre US$ 2.400 (R$ 7,5 mil) e US$ 17.500 (R$ 55 mil). Muito mais caro do que a final da última Copa do Mundo e do que os melhores lugares nas Cerimônias de Abertura e Encerramento da Rio-2016. O NRG Stadium comporta 72.220 pessoas. No ano passado, mais de 161 milhões de telespectadores assistiram a final.

Curiosidade do dia: O primeiro negro a vestir uma camisa de futebol no Brasil foi o operário Francisco Carregal, que jogava no Bangu do Rio de Janeiro em 1905.