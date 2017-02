Rio Claro obtém adesão ao sistema de inspeção federal

O selo autoriza as empresas portadoras da certificação a comercializar seus produtos em todo o território nacional. O primeiro município a obter o selo foi Itu, em 2015.

A entrega do certificado de adesão a Rio Claro acontece no dia 10 de fevereiro, no paço municipal, e será feita pelos fiscais federais Andrea Moura e Fábio Sandon, e pelo chefe da Superintendência Federal de Agricultura no Estado de São Paulo, Francisco Jardim.

O diretor do Sistema de Inspeção Municipal de Rio Claro (SIM), Felipe Habib Tauk, explica que os fiscais avaliaram o serviço desempenhado pelo SIM, sua infraestrutura, capacitação técnica e qualidade de inspeção. “Rio Claro cumpriu todas as etapas e conquistou mais essa excelente notícia para os produtores locais”, comenta.

Os produtores que possuem o SIM podem vender mercadorias apenas dentro de Rio Claro. Com o Sisbi, a comercialização pode ser feita em todo o Brasil. Os interessados em obter a certificação devem procurar a Secretaria Municipal de Agricultura. “As exigências do SIM representam cerca de 70% dos requisitos do Sisbi, o que facilita o processo”, comenta Tauk.

O secretário municipal de Agricultura, Emílio Cerri, ressalta a importância do Sisbi para a cidade. “O selo pode atrair grandes empresas e gerar novos empregos e negócios”, destaca. Com a adesão, o município dá mais um importante passo na inspeção de produtos alimentícios industrializados na cidade, garantindo ao consumidor cada vez mais qualidade e segurança nos produtos certificados.