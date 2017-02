Prefeitura realiza doação de terreno da Cavalaria da PM ao Governo do Estado

O anúncio foi feito nesta sexta-feira (03) pelo prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, ao comandante do 37º Batalhão da PM, Coronel Lideraldo. A reunião contou também com a presença do vice-prefeito e secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Marco Antonio Bellagamba.

“Hoje estamos dando um passo importante para regularizar a área que há anos é usada pela Polícia Militar e que pertence ao município”, declarou o prefeito. Segundo ele, com a doação, o governo estadual poderá fazer benfeitorias no prédio e melhorar o ambiente de trabalho dos policiais e o atendimento à população.

Bellagamba, que já foi comandante do Batalhão, lembrou que a PM vinha tentando obter a doação do terreno há mais de 30 anos. “Somente agora com a união da PM com o executivo foi possível resolver esse caso”, comentou.

O Coronel Lideraldo destacou que as reformas e melhorias que foram feitas na sede da PM aconteceram com o apoio dos munícipes e comerciantes do bairro. A prefeitura contribui com o pagamento de água, luz e telefone. “Com o Estado de posse da área poderão ser feitas intervenções no alojamento, refeitório e sanitários”, disse.

Na reunião no paço municipal, os participantes destacaram o empenho do diretor do Fórum de Rio Claro, juiz Cláudio Pavão, em agilizar o processo de doação. Da mesma forma, citaram o cartório de registro que não cobrou pelo procedimento. Para concluir a transferência da área é preciso que a prefeitura crie um projeto de lei e encaminhe para a aprovação do Legislativo.