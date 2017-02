Mutirão da dengue percorre quatro bairros neste sábado

A ação tem o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que irá participar com o serviço cata bagulho, utilizado para recolher entulhos, restos de móveis, pneus e outros possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika.

O mutirão de combate à dengue fechou o mês de janeiro com 10.148 casas visitadas pelos agentes de saúde em 11 bairros de Rio Claro. Foram realizados três mutirões (dias 14, 21 e 28) com recolhimento de 5.640 quilos de entulhos que poderiam se tornar criadouros do Aedes aegypti.

As visitações nas casas e terrenos visam ampliar a cobertura nos trabalhos de prevenção e eliminação de criadouros do mosquito, uma vez que a maioria dos criadouros está localizada no interior das residências.