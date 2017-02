Luzes da cidade O TRIGO E O JOIO

Augusto Hofling

Entre tantas parábolas contadas por Jesus, a do Trigo e do Joio nos chama a atenção para uma dura realidade neste mundo: há bons e maus, elementos que simplesmente convivem sob o mesmo céu! Este fato parece que irá perdurar por muito tempo…culturas tiveram, em sua literatura oral e escrita, relatos da presença de pessoas que já nasciam com o instinto maldoso, destrutivo e cruel que tudo faziam para prejudicar o bom andamento das coisas. A figura é um campo semeado de grãos de trigo onde aparece o joio, “ebriacus”, de ébrius, com qualidade inebriante, que causa vertigens, quando ingerido. Mistura-se e causa destruição, tem flores dispostas em falsas espigas com grãos rudimentares, de um metro de altura, infesta o solo A ingestão do grão produz náusea, vertigens e convulsões, até estado de coma. Chega a contaminar o pão de trigo. Até a água regada pode contaminar outras espécies de plantas. Jesus quis exemplificar com a figura daquelas pessoas que aparecem na sociedade com aparência de normais, boas falas, enfiltram-se no meio do povo causando prejuízos de todas as espécies. A promessa da salvação da humanidade por Jesus, através do amor é uma constante, nunca deve ser confundida com aquela que só explora o outro como se fosse tudo normal, seja de forma de proceder civil ou política. Aquele que usa o poder para tirar vantagens fingindo bondades e só quer o mal de todos, na verdade, aplica golpe mortal, ficando com fama de bom, mas provoca grandes prejuízos no próprio erário público. Interessante que a maldade de certos homens consegue iludir incautos com o entorpecimento de seu veneno, as vítimas não conseguem mais raciocinar normalmente tornando-se verdadeiros zumbis. Jesus usa a parábola como forma didática para alertar povo de que sempre apareceriam falsos profetas, com aparência de grande sabedoria, mas na verdade, não passavam de ilusionistas. Acreditar em falsos dirigentes do povo é para aquele que gosta de ser enganado, tem atração especial pelo abismo! A mensagem do Mestre é feita de forma reduzida, fala tudo com poucas palavras, chegando estas aos corações com a força do bem. As parábolas encerram grandes riquezas doadas pelo próprio Jesus fazendo um alerta para todos os homens: o campo é o mundo, o semeador é o próprio Jesus. No mundo o bem e o mal coexistem, o joio e o trigo estão misturados, cabe a cada pessoa escolher o caminho certo, mesmo que seja estreito, difícil, sofrido, mas que leve à salvação da própria alma…