Juninho destaca a importância de investir nas categorias de base

O evento aconteceu no Sesi e reuniu professores, autoridades e pessoas ligadas ao esporte. O prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, enfatizou a importância das categorias de base. “O trabalho na base é transformador” disse, afirmando que um dos objetivos da nova administração é valorizar a “prata da casa”.

O secretário de Esporte e Turismo, Ronald Penteado, destacou a relevância dos professores para os projetos da secretaria. “Precisamos do dinamismo e do empenho de cada um em sua modalidade”, afirmou. O secretário informou que a pasta está buscando parcerias com as empresas para ampliar o atendimento à comunidade.

Parcerias também foram destacadas pelo vereador André Godoy, presidente da Câmara. Segundo ele, como a prefeitura tem recursos financeiros limitados, o trabalho conjunto é essencial para desenvolver os projetos e conseguir levar esporte para a comunidade, principalmente para as crianças. Godoy também elogiou o trabalho do Sesi, como “instrumento social, cultural e educacional que engrandece a cidade”.

O diretor do Sesi Rio Claro, Luiz Renosto, ressaltou a importância da parceria do Sesi com a prefeitura como exemplo de ação conjunta pela população.

A aula inaugural foi encerrada com palestra do ex-técnico da seleção brasileira de basquete, Lula Ferreira, que destacou a participação da comunidade para que as políticas públicas projetadas pela prefeitura possam alcançar os objetivos. “O mais importante é ajudar a formar cidadãos, é o esporte educacional focando nos conceitos de ética, solidariedade e moral”, disse.



A solenidade teve homenagem ao preparador físico José Eduardo Mendes, o Gibi, que se aposentou depois de 34 anos de serviços prestados ao esporte do município. Muito aplaudido pelo público, Gibi recebeu uma placa das mãos do prefeito e comentou que nem percebeu o tempo passar por causa do prazer e da alegria de fazer o que gosta.

Os diretores de Esporte Vinícius Sossai e Roberto Máximo Ferreira, e os vereadores Júlio Lopes, Geraldo Voluntário, Adriano La Torre, Yves Carbinatti e Irander Augusto também participaram do evento.