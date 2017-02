Com o objetivo de ampliar a participação da melhor idade nas atividades esportivas, Luciano Bonsucesso defende a instituição dos Jogos Municipais da Pessoa Idosa, o JOMI, a partir de projeto de lei que encontra-se protocolado na Câmara Municipal.

Na última quarta-feira, 1º, o vereador esteve reunido com a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Paula Silveira Costa para apresentar a proposta e solicitar apoio. Segundo ele, o objetivo principal é dar a oportunidade de ampliação de trabalho com os grupos da Melhor Idade já existentes bem como abrir espaços para que idosos que ainda não se envolveram neste movimento também participarem.

Pelo projeto, o JOMI deverá ser realizado anualmente no primeiro semestre do ano. Cabe ao Fundo Social planejar, implantar, desenvolver e executar a competição com a colaboração das Secretarias Municipais de Esporte, Ação Social, Educação e Saúde.

“Poderemos utilizar as praças esportivas das escolas públicas, por exemplo, no período de férias escolar”, disse Luciano ao defender que tais locais sejam ocupados de forma correta nos dias fora do calendário de aulas.

Rio Claro tem tradição em participar dos Jogos Regionais dos Idosos, o JORI. Com a realização dos Jogos Municipais, a cidade terá condições, frisa o parlamentar, de preparar melhor as equipes que vão participar da competição regional bem como propiciar entrosamento. “A presidente colocou o Fundo Social à disposição para que o projeto se torne realidade e desta forma que possamos cada vez mais incluir idosos que encontram-se inativos no esporte”, completou o vereador.