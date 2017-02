Jardim Floridiana deve receber semáforo na avenida M-25

O cruzamento da avenida M-25 com a Avenida 2-JF no Jardim Floridiana, em Rio Claro, terá semáforo para reforçar a organização do tráfego de veículos

O prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, esteve sexta-feira (3) no local, junto com o secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Marco Antonio Bellagamba, o vereador e vice-presidente da Câmara Municipal, Júlio Lopes, e o comandante do 37º Batalhão da Polícia Militar de Rio Claro, coronel Lideraldo da Silva.

“Estamos identificando os pontos mais problemáticos no trânsito e tomando providências”, comenta Juninho, lembrando que novo semáforo já está sendo instalado na Avenida Tancredo Neves, no bairro Inocoop, e que o cruzamento da Tancredo com a Rua 14 recentemente ganhou semáforos que apontam o tempo restante para a mudança de sinal.



Problema antigo

De acordo com o secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, os estudos do departamento de trânsito vão determinar se, além da colocação do semáforo, será necessário fazer outras mudanças viárias naquele trecho. “É um problema antigo em uma região de grande fluxo de veículos, já que se trata de cruzamento de vias que dão acesso ao Sesi e à região do Grande Cervezão”, explica Bellagamba.

Júlio Lopes comenta que o tráfego naquele cruzamento, que normalmente é intenso, aumenta muito nos horários de pico. “São muitos carros, motos e bicicletas que saem do Distrito Industrial em direção ao Cervezão, por isso a instalação do semáforo é fundamental para disciplinar o trânsito”, explica.

Segundo o coronel Lideraldo, a instalação do semáforo naquele cruzamento também auxiliará a Polícia Militar, já que acidentes de trânsito consomem muito tempo da PM. “Quanto mais disciplina, menos acidente e menos viaturas deslocadas para esse tipo ocorrência”, pondera.

De acordo com o comandante do 37º Batalhão da PM, o tempo médio que uma viatura gasta atendendo acidentes de trânsito equivale a 20 dias por mês. “É um tempo que poderia ser investido em rondas pelo município e no combate à criminalidade”, finaliza.