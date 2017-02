Funcionalismo municipal tem salários antecipados

A prefeitura de Rio Claro antecipou em quatro dias o pagamento do funcionalismo público referente ao mês de janeiro

Na sexta-feira (3) o dinheiro já estava na conta dos servidores municipais, que não precisaram esperar até terça para receber o salário.

“A folha de pagamento é prioridade da atual administração, que reconhece a dedicação e importância do funcionalismo”, destaca Gilmar Dietrich, secretário de Finanças do município. Os valores referentes ao vale alimentação dos servidores também já estão disponíveis.

O pagamento abrangeu funcionários da prefeitura e Fundação de Saúde. Já os funcionários do Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae) têm como data de pagamento o último dia útil de cada mês e já haviam recebido na terça-feira (31).

Em 28 dias esta é a segunda folha de pagamento paga pela nova administração municipal. Apesar dos salários dos dias trabalhados em dezembro serem de responsabilidade da administração passada, a atual gestão não encontrou recursos em caixa para efetuar os pagamentos. Para que o funcionalismo não ficasse sem os salários em janeiro, a prefeitura redobrou esforços na busca recursos que garantiram o pagamento dos servidores.