Fãs esperam que Liberty traga novidades necessárias para movimentar Fórmula 1

E. Cortez

Olá amigos!. Pois é, já podemos sentir que são grandes as expectativas dos fãs em relação ao novo proprietário da Fórmula 1, a Liberty Media. O que se espera é que ela venha trazer “novas idéias”, aliás muito necessárias para a categoria.

Como todos sabem, a Liberty, que assumiu recentemente o controle, instalou Chase Carey como CEO, no lugar de Bernie Ecclestone, com Ross Brawn e Sean Bratches assumindo as áreas esportiva e comercial.

Muita coisa – algumas boas, outras nem tanto – já está acontecendo. Uma delas é saída da Manor, que por falta de apoio financeiro, encerrou suas atividades na categoria. Assim, e outra má notícia, é que o brasileiro Felipe Nasr não atuará nesta próxima temporada.

Tendo esse caso como exemplo, Ross Brawn disse inclusive que pretende fazer maiores distribuições de renda da Fórmula 1 visando ajudar a garantir o futuro de longo prazo das equipes menores.

De uma forma ou de outra, o que se pode afirmar é que a F1 viverá uma nova era em 2017. Dentro das pistas, a categoria que é considerada o ápice do automobilismo terá grandes mudanças com a adoção de um novo regulamento técnico, que promete entregar carros mais rápidos e agressivos e também busca tornar o esporte mais emocionante e imprevisível.

Pré-temporada – Os dois períodos de testes antes de começar a temporada da F1 estão marcados para o Circuito da Catalunha: de 27 de fevereiro a 2 de março e de 7 a 10 de março. E já se sabe também que o último dia dos primeiros testes de pré-temporada será garantidamente feito com a pista molhada se não chover em Barcelona. Se São Pedro não colaborar, a pista será molhada com água descarregada por caminhões pipa.

O objetivo é garantir que as equipes testem os novos compostos dos pneus intermédios e de chuva, pois, com a alteração do tamanho dos pneus os parâmetros referência de 2016 já não são válidos.

Calendário – Com relação ao calendário, Brawn acredita que a Fórmula 1 deve “equilibrar qualidade e quantidade”.

O calendário da F1 aumentou nos últimos anos, com a lista de 2016 apresentando um recorde de 21 corridas. E a Liberty sugeriu que está ansiosa para explorar novos territórios.

Brawn disse que apoiaria novas adições ao calendário, mas acredita que uma mudança na mentalidade seria exigida pelas equipes. “Porque 20 ou 21 GPs é muito difícil para as equipes e duro para os engenheiros, duro para todos que viajam. Mas se você se preparar com dois conjuntos de equipes e dois conjuntos de engenheiros e todo o resto, o que eu acredito que é o que a NASCAR faz, então você pode fazê-lo”, afirmou o britânico.

O calendário deste ano foi reduzido a 20 corridas após a ausência do GP da Alemanha. Porém, o novo dirigente da F1 já pensa em mais um GP nos Estados Unidos.

O Circuito das Américas em Austin atualmente hospeda o GP dos EUA, mas há um desejo de adicionar pelo menos mais um evento de corrida de rua em uma cidade importante. Embora Ecclestone já tenha iniciado conversas para levar a F1 de volta a Las Vegas com uma corrida noturna, especula-se que Nova York, Miami e Los Angeles também possam ser alvo de um evento.

Massa – E todos os fãs, especialmente os brasileiros, acompanham com a mesma ansiedade o reinício da trajetória de Felipe Massa na F1. Mas, curiosamente, as últimas novidades relacionadas ao piloto não estão ligadas à Fórmula 1.

Nos próximos dias, Massa vai testar automóveis da Fórmula E, pela equipe Jaguar. Ele, que sempre demonstrou gostar dos elétrocos, tinha inclusive nessa categoria uma das opções caso levasse a termo sua aposentadoria da Fórmula 1, o que leva muita gente a acreditar que é para lá que ele vai quando vencer seu contrato de um ano com a Williams.

Talvez não, pois, por outro lado, pessoas ligadas ao piloto garantem que ele poderá inclusive prolongar seu contrato por mais outra temporada na F1. Será?