Espaço na Vila Martins poderá ser cedido a agricultores

O prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, vai encaminhar projeto de Lei à Câmara Municipal cedendo a agricultores de Rio Claro e região o uso de área no antigo Espaço Livre da Vila Martins, onde acontece a Feira do Produtor Rural. A iniciativa atende pedido feito em reunião realizada quarta-feira (1) na Secretaria Municipal da Agricultura.

“Atender essa reivindicação é uma forma de incentivar os produtores agrícolas”, comenta Juninho, que lembrou os vários problemas encontrados pelo novo governo na região rural, alguns já antigos, como a péssima condição de estradas e pontes e as condições precárias de máquinas e equipamentos.

Segundo Amadeu Gomes Filho, da Associação dos Agricultores Familiares de Rio Claro e Região, a cessão de uso do Espaço Livre é fundamental para estimular a expansão da feira, pela garantia que a medida dá aos produtores de continuidade das atividades naquele espaço. “A cessão da área poderia ter sido feita pela administração anterior, mas infelizmente o antigo governo não atendeu as nossas solicitações”, disse.

O presidente da Câmara Municipal, André Godoy, participou da reunião e observou que a cessão da área será o primeiro passo no fortalecimento dos produtores rurais, que realizam trabalho de extrema importância para a economia local. “A Câmara de Vereadores está sempre aberta para projetos dessa importância”, salientou.

A artesã Luciana Cristina Francisco participa da feira no Espaço Livre e elogia a iniciativa da prefeitura em ceder a área. “A feira é uma renda a mais no orçamento familiar, mas a gente não tem segurança, pois nunca nos deram certeza de que vamos continuar lá”, explica.

O vereador Júlio Lopes, vice-presidente da Câmara Municipal, destacou que sabe das dificuldades dos agricultores e avaliou como excelente o local onde é realizada a feira, que “deve ficar em definitivo com quem produz”.

De acordo com o secretário municipal de Agricultura, Emílio Cerri, a idéia da prefeitura e agricultores é formar uma comissão para reorganizar a Feira do Produtor Rural, que hoje acontece duas vezes por semana, no início da noite. O objetivo é estabelecer critérios de utilização e metas, para ampliar e fortalecer as atividades desenvolvidas no local.