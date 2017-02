Domingo festivo na Sociedade Veteranos

No domingo (5), a Sociedade Veteranos promove mais uma animada Tarde Dançante, que vem recebendo lotação máxima nas últimas semanas. Na Tarde Dançante, os ingressos são R$10,00 para homens e de R$7,00 para mulheres. Mesa livre. Traje esporte. A atração musical deste domingo será a Banda Odair & Odriano de Limeira.

Em todos os eventos, informa a Diretoria, associados e frequentadoras terão livre acesso com apresentação da carteirinha social e recibo de Janeiro/2017.

A Sociedade Beneficente Cultural Dançante Veteranos de Rio Claro está localizada na Avenida 8 No. 979, bairro Santa Cruz, esquina com rua 10.

A Secretaria da Sociedade Veteranos atende associados e público em geral, de 2ª. a 6ª. feira, no horário das 09 às 11 e das 14 às 17 horas. Mais informações pelo fone 3524-2424 e também na web: http://www.sociedadeveteranosderioclaro.blogspot.com ou ainda na página da Sociedade Veteranos no Facebook.