CVV – Centro de Valorização da Vida de Rio Claro

O CVV – Centro de Valorização da Vida está no município prestando serviços junto da comunidade há mais de 23 anos. Segundo informações, a entidade vem realizando atendimento em horário reduzido já a algum tempo, ou seja, diariamente das 15 às 23 horas devido à falta de voluntários. “Nosso trabalho é totalmente sigiloso, quem nos procura não precisa se identificar pode apenas conversar sobre os assuntos que mais lhe afligem, o aborrecem que os deixem angustiados ou solitários” explica um dos voluntários.

Ele ainda explica que um dos grandes problemas entre os mais diversos e variados, está uma sociedade com pessoas sempre na defensiva individual de seus próprios direitos e metas, sempre pensando em trabalho, sem ter tempo para si e para seus semelhantes, e, portanto, sujeitos a níveis de estresse e várias doenças do corpo.

Solidão

O voluntário conta que comumente aparecem pessoas que sentem solitárias, mesmo tendo famílias. “Isto acontece porque ninguém mais tem tempo para ouvir e apoiar aos outros. Às vezes temos necessidade de contar para alguém nossos problemas, mágoas, e, somos descartados com uma desculpa qualquer, ou mudança de assunto nos deixando ainda mais frustrados e solitários” – frisa ele

Apoio emocional

O CVV com o trabalho de apoio emocional prestado pelos voluntários estão com o coração e os ouvidos abertos, oferecendo um ombro amigo para o desabafo e para ouvir as mágoas, tristezas e até mesmas alegrias e passar uma certa firmeza e compreensão a quem procurar pela entidade.

Sigilo absoluto

O voluntário também explicou que existem vários tipos de problemas particulares e seja qual for, o voluntário, ele está lá, sempre à espera de quem quiser desabafar seja pelo telefone ou pessoalmente.

“O nosso trabalho é sigiloso, confidencial, não temos identificador de chamadas, não há gravação das conversas e nem é preciso identificar-se. Atualmente o atendimento através do telefone 3534-4111 e também pelo 141 das 15 às 23 horas, todos os dias e, pessoalmente no horário das 15 às 18 horas na avenida 30 nº 1210 entre as ruas 10 e 11 no Alto do Santana, antigo prédio do Nosso Lar, mesmos aos sábados, domingos e feriados”. Finaliza.