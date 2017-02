Consórcio PCJ projeta EcoTurismo como fonte de receita para a sustentabilidade hídrica da região

A comitiva de Rio Claro foi formada pela assessoria do vereador Júlio Lopes, que preside o Conselho Fiscal da entidade, equipes da Secretarias Municipais de Esporte e Turismo e Agricultura e do Departamento Autônomo de Água e Esgoto, o Daae.

O secretário Executivo Francisco Lahóz divulgou as prioridades de trabalho do Consórcio PCJ para este ano com destaque para o EcoTurismo que terá como objetivo alavancar o turismo ambiental, ao atrelar desenvolvimento com preservação e valorizar os potenciais produtivos, turísticos, hospitaleiros, gastronômicos e culturais de cada municipalidade.

Políticos e empresários receberam na ocasião calendário 2017 do Consórcio PCJ que traz informações referentes ao turismo regional de 12 municípios, entre eles Rio Claro. “Avaliamos que o EcoTurismo dará condições para que as cidades da região possam ter receitas em prol da sustentabilidade hídrica”, comentou o secretário Executivo.

A equipe técnica do Consórcio PCJ observou que o EcoTurismo poderá amenizar o problema do desemprego que afeta muitos municípios de forma preocupante principalmente nesta época em que o país encontra-se em crise econômica.

Para o Consórcio PCJ, impulsionar o turismo regional trata-se de mais um novo desafio. Lahóz citou, na reunião, que o Estado de São Paulo saltou de 3% para 70% na área de saneamento básico no que diz respeito ao tratamento de esgoto.

“Cada cidade conta com uma característica, os avanços serão em velocidades diferentes. Temos de respeitar as etapas e aos poucos com certeza o que hoje é um projeto vai transformar a realidade turísticas das cidades consorciadas”, finalizou Lahóz.

O trabalho anunciado pelo Consórcio PCJ alinha-se com a forma de agir do secretário estadual do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Em recente visita a Rio Claro, o secretário defendeu que a Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade, a Feena, tenha destinação cultural e turística, se possível com viés gastronômico com suporte da iniciativa privada.