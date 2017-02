Alunos da rede municipal de RC voltam às aulas na segunda-feira

As atividades serão retomadas nas 56 escolas municipais que atendem estudantes da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA). A preparação do ano letivo começou no mês passado com a atribuição de aulas. Na quarta-feira (1) aconteceu aula inaugural e na quinta e sexta-feira (3) os professores se reuniram para fazer o planejamento escolar.

O secretário municipal de Educação, Adriano Moreira, comenta que nas creches e pré-escolas haverá período de adaptação. Os pais poderão acompanhar as crianças nos três primeiros dias, das 7 horas às 9h30, até que os pequenos se acostumem ao ambiente escolar. “Esse período poderá ser estendido conforme a necessidade da criança”, informa Moreira.

Em caso de crianças fora da escola, a orientação da Secretaria Municipal da Educação é para que os pais ou responsáveis procurem a unidade de ensino mais próxima da residência para fazer o cadastro do aluno.