A boa e velha laje vem ocupando destaque na imprensa e redes sociais.

Primeiro porque, diariamente, anônimas e até famosas entram e saem do endereço da casa de Erika Bronze, celebridade carioca da internet, graças a sua laje na Rua Dez, em Realengo, onde a mulherada, nas 30 espreguiçadeiras milimetricamente enfileiradas no espaço de 40 metros quadrados, coloca em dia a marquinha de biquíni feita ali de um jeito inusitado: com fita isolante e bronzeador de fórmula secreta! Já tem sete mil seguidores no Instagram, 20 mil no Facebook e outros milhares no Snapchat.

Segundo porque a Medida Provisória 759, do final de 2016, traz expressamente a previsão do chamado direito de laje, ou seja, a possibilidade de coexistência de unidades imobiliárias autônomas, de maneira a permitir que o proprietário ceda a superfície de sua construção, a fim de que terceiro edifique unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo e desenvolva atividades variadas, de moradia a comércio, de acordo com as posturas de cada localidade.

É a chamada sobrelevação no direito de superfície, ou seja, a concessão de uma superfície sobre outra já concedida, ou o “direito de laje”, prática muito comum especialmente nas favelas brasileiras.

A atividade comercial de Erika Bronze está bombando e demonstra que a laje tem importante papel nas atividades comerciais, sociais e de lazer dos seus moradores.

Com a alteração na lei, tantos e tantos empreendedores residentes nas favelas ou edificações com iguais características poderão desenvolver atividades comerciais em lajes, a partir de contratações seguras e legítimas, amparadas no permissivo do Estatuto das Cidades e, agora, do Código Civil, diante da alteração trazida pela Medida Provisória 759.

Boas ideias como a de Erica Bronze e uma legislação de vanguarda, afinada com a evolução dos costumes e criatividade do brasileiro, permitem harmonizar interesses e propiciar atividades devidamente regularizadas, que geram empregos, garantem tributos e atendem às expectativas dos mais variados consumidores, concentrando comércio e serviços e evitando deslocamentos.

A boa e velha laje, se já servia bem aos tradicionais encontros de familiares e amigos, agora se torna instrumento legal e legítimo para movimentar um mercado imobiliário sempre carente de opções nos grandes conglomerados urbanos, especialmente nas capitais e suas centenas de favelas e afins.

William Nagib Filho – Advogado