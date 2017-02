Velo Clube vence Mogi com atuação de gala de João Paulo

O goleiro limeirense João Paulo teve uma atuação de gala ontem à tarde no Limeirão. O Velo Clube derrotou o Mogi Mirim por 2 a 1, pela segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A-2.

O jogo foi realizado no Major Levy porque o estádio do Sapão está interditado. Foram apenas 169 pagantes e quase R$ 3 mil de renda.

Os dois times vinham de derrota por 2 a 1, o Velo para o Bragantino, em casa e o Mogi para o Taubaté, no Vale do Paraíba.

O time comandado por Álvaro Gaia, ex-Independente, abriu 2 a 0 no primeiro tempo. Aos 22 minutos, após cruzamento de Mizael pela direita, o centroavante Flávio Carioca marcou de cabeça um bonito gol. Foi seu segundo gol na competição.

No segundo, aos 29 minutos, Flávio Carioca deu uma assistência perfeita para o gol do meia Léo Aquino, ex-Independente.

No segundo tempo o Velo literalmente parou de jogar e passou a assistir o domínio total do Mogi Mirim. Foi então que brilhou a estrela do goleiro João Paulo. O limeirense fez, no mínimo, três milagres na partida.

E olha que o titular da posição é Marcelo Bonan, mas o ex-goleiro do Independente foi vetado antes da partida em razão de dores na coxa. João Paulo dedicou a atuação ao seu pai que estava na arquibancada.

O Mogi, do técnico Marcelo Veiga, ainda descontou com Pretinho aos 36 minutos. Os últimos minutos foram dramáticos para o Rubro-Verde, que se segurou e garantiu sua primeira vitória na competição.

No sábado, às 19h, o Velo recebe a Portuguesa no Benitão, enquanto no domingo, às 10h, o Mogi Mirim visita o Rio Claro, no Schmidtão.