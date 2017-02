Você está sempre buscando coisas novas para sua vida, não é? E muita delas talvez ainda não tenha conseguido. Para atrair algo novo em sua vida é preciso ter um espaço disponível. Nada acontece a menos que haja um vazio a ser preenchido. A natureza não gosta de vácuo. Se você abre um espaço, algo o ocupará.

Para comprovar esse princípio, cave um buraco em seu quintal. O que acontece? Não demora muito e o buraco começa a se encher. Por quê? A natureza preenche o vácuo. Quando penso a esse respeito lembro-me da minha escrivaninha. Quando está em ordem é uma maravilha. Mas, não fica assim por muito tempo. Eu arrumo e em poucos dias a correspondência começa a empilhar. Livros e outros livros também se amontoam. Tudo o que deixamos vazio começa a se encher.

Uma história bíblica mostra a diferença entre desejar algo e estar preparado para recebê-lo. Quando Moisés conduziu seu povo na fuga do Egito, andou a esmo e perdido, sem água e sem sinal de chuva. As pessoas o procuraram pedindo que intercedesse junto a Deus em benefício delas. Moisés pediu que rezassem pedindo chuva. Assim o fizeram, mas, como nada aconteceu, o procuraram novamente.

– Nossas preces foram em vão. Onde está a chuva?

– Onde estão os reservatórios? – respondeu Moisés.

As pessoas ficaram perplexas e falaram:

– Não entendemos. Precisamos de chuva!

-Onde estão os reservatórios. – repetiu Moisés. – Se vocês realmente acreditassem em Deus traria chuva, teriam cavados reservatórios.

A fim de receber tudo de bom que seu coração deseja, é preciso acreditar e estar preparado para aceitá-lo. E criar um espaço para que ele o preencha ao chegar.

Essa é a parte divertida. Pense como você pode criar vácuos grandes ou pequenos em sua vida para abrigar as coisas boas que já estão a caminho. Não existe maneira melhor de enviar uma mensagem de abundância para o Universo do que descartar as coisas que mais lhe servem ou que não representa mais quem você é.

O grande segredo da vida é encontrar espaço vazio em algum aspecto de sua vida. O que já não serve mais. Doe uma hora de seu dia para as pessoas que precisam de você. Faça aquela ligação que há tempos tinha se esquecido. Peça. Insista. Invista.

E acima de tudo creia e acredite que na hora exata aquilo ou aquela resposta que você tanto espera há de chegar. Você sabe por quê? Porque sempre há em algum lugar um vazio a ser preenchido! Pense nisso!

Dr. José Roberto Teixeira Leite é Cirurgião Dentista e Coach em PNL

Email: pnljoseli@ig.com.br