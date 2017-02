Santa Casa recebe R$ 100 mil para compra de equipamentos

A chegada dos recursos foi confirmada pelo vereador Paulo Guedes, através de uma cópia de ordem bancária emitida pela Câmara dos Deputados e apresentada ao prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria.

“Todos os recursos e iniciativas que se somarem aos esforços empreendidos para a melhoria dos serviços de saúde prestados à população serão sempre bem-vindos” – destacou o prefeito, ao agradecer o empenho do vereador e do deputado federal Lobbe Neto.

Paulo Guedes observa que a viabilização dos recursos se deu através do deputado federal Lobbe Neto que, ainda na condição de suplente, havia solicitado do então deputado federal Duarte Nogueira, a elaboração de uma emenda parlamentar para a destinação desse auxílio financeiro adicional à Santa Casa.

Lobbe foi efetivado no mandato de deputado federal, na Legislatura 2015-2019, em 1 de janeiro de 2017, em virtude da renúncia Nogueira que na mesma data tomou posse como prefeito de Ribeirão Preto.