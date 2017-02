Sábado é dia de atividade física gratuita no Shopping Rio Claro

Que tal iniciar uma atividade física para alcançar melhor qualidade de vida? Então, você não pode perder o aulão de zumba, jump, step e ginástica funcional neste sábado, 4 de fevereiro, dentro da programação do Super Férias do Shopping Rio Claro.

Das 17h às 19h, monitores da Faculdade Asser e do Floridiana Tênis Clube estarão no estacionamento alternativo sul do Shopping Rio Claro ensinando essas modalidades de exercício, com destaque para a ginástica funcional, que visa trabalhar todas as capacidades físicas por meio de exercícios combinados, proporcionando aos seus praticantes um bom desenvolvimento motor, flexibilidade, força, resistência, agilidade e coordenação.

Não perca esta oportunidade de buscar seu bem-estar físico gratuitamente.



Serviço Super Férias Shopping Rio Claro

AULÃO DE ZUMBA – JUMP – STEP – GINÁSTICA FUNCIONAL

Horário: das 17h às 19h

Data: 4 de fevereiro

Local: estacionamento alternativo sul