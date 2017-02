Prefeitura simplifica isenção do IPTU para aposentados e pensionistas

“Reduzimos a burocracia para facilitar a vida de muitos idosos e estimular a rapidez no encaminhamento dos pedidos”, explica o secretário de Finanças, Gilmar Dietrich.

A grande inovação no atendimento deste ano é que não é mais necessário enfrentar fila na agência do INSS para obter o comprovante de rendimento. A partir do momento que recebe o pedido de isenção, a própria prefeitura solicita o documento ao INSS.

“Essa iniciativa vai agilizar o atendimento”, explica Maurício Barbosa, gerente da agência do INSS em Rio Claro. Até no ano passado, as filas na agência para buscar o comprovante de rendimento geravam muitas reclamações.

O atendimento para isenção de IPTU já está sendo feito. Basta comparecer ao Atende Fácil (Avenida 2 entre ruas 2 e 3, Centro) levando os documentos e o requerimento do benefício assinado.

Com a iniciativa da prefeitura está mais fácil fazer o pedido com antecedência e evitar transtornos. Até o ano passado, além de enfrentar fila no INSS, quem tinha direito à isenção precisava esperar a entrega dos carnês do IPTU para solicitar o benefício.

Como se verificava em anos anteriores, deixar o pedido para a última hora gera transtornos se houver contratempos com os documentos exigidos, o que pode levar à perda da isenção e dos descontos para os pagamentos à vista e da primeira parcela. Todos esses benefícios vencem no dia 17 de fevereiro.

Têm direito à isenção aposentados e pensionistas que ganham até dois salários mínimos e são proprietários de um único imóvel, no qual residem. Os documentos exigidos para fazer o pedido são RG e CPF; cópia da certidão de casamento ou óbito caso o IPTU esteja no nome de cônjuge; e cópia da escritura caso o imóvel não esteja no nome do requerente.

Idosos que possuem dificuldade de locomoção não precisam ir até o Atende Fácil para solicitar a isenção, pois podem pedir para alguém retirar o requerimento. Ou imprimir a partir do site da prefeitura no endereço www.rioclaro.sp.gov.br. Depois é só encaminhar o requerimento assinado e a documentação ao Atende Fácil.