Polícia militar prende casal de traficantes em Rio Claro

Durante patrulhamento, no Jardim Chervezon, os policiais receberam uma denúncia, a qual relatava que um casal estava comercializando drogas no bairro e após serem informados sobre as características dos infratores, ambos foram localizados. Ao serem abordados e após vistoriarem o imóvel em que eles se encontravam, os policiais obtiveram sucesso em localizar 629 pedras de crack, 208 porções de cocaína, 01 notebook produto de furto além de diversos apetrechos utilizados para o embalo de drogas.

Na sequência o casal foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi realizado o registro da ocorrência, sendo um deles encaminhado ao presídio e a mulher ouvida e liberada.