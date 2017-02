Mutirão contra dengue fecha janeiro com mais de 10 mil casas visitadas

O mutirão de combate à dengue fechou o mês de janeiro com 10.148 casas visitadas pelos agentes de saúde em 11 bairros de Rio Claro. Foram realizados três mutirões (dias 14, 21 e 28) com recolhimento de 5.640 quilos de entulhos que poderiam se tornar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Esse material foi retirado com o apoio do serviço cata bagulho, da Secretaria de Meio Ambiente.

Somente no mutirão realizado no dia 28 de janeiro foram recolhidas 3,1 toneladas de lixo. Os agentes visitaram 3.527 casas, sendo que 67% delas passaram por vistoria, com trabalhos de prevenção e eliminação de criadouros. As residências onde os moradores estavam ausentes durante a operação foram fiscalizadas durante a semana.

As visitações nas casas e terrenos visam ampliar a cobertura nos trabalhos de prevenção e eliminação de criadouros do mosquito, uma vez que a maioria dos criadouros está localizada no interior das residências. Os mutirões de janeiro foram realizados nos bairros Bonsucesso, Novo Wenzel, Bom Retiro e Centenário, Jardim Residencial Palmeiras, Jardim Esmeralda e Jardim Brasília I e II, Jardim novo I e II e Terra Nova.