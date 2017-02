Guarda Civil e Policia Civil apreendem drogas

Na tarde de Terça feira 31/01 a equipe Canil da Guarda Civil Vtr 436 com os Gcms Palma e Ritter e o cão de faro Athila em AÇÃO CONJUNTA COM A POLICIA CIVIL pela Av. Marginal com Rua 11 Jardim Novo l ao efetuarem abordagem nos indivíduos I.W.P de 17 anos e C.A.S de 18 anos moradores do bairro Terra Nova, foram encontrados com um deles R$ 15,00 (Quinze reais) em espécie , 01 eppendorf de cocaína e três trouxa de maconha. Com o auxilio do cão de faro Athila foi feito varredura meio há um matagal próximo e obtiveram êxito em localizar mais 106 eppendorfs de cocaína, 157 pedras de crack, 38 porções de maconha. Diante dos fatos os indivíduos foram conduzidos ao Plantão de Policia onde a autoridade competente elaborou BOPC 020/2017 de FLAGRANTE DELITO por Tráfico de Entorpecentes. A GCM elaborou RO GCM 173/2017 Apoio a Policia Civil.