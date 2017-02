GCM atende ocorrência de roubo e recupera veículo

O roubo foi cometido por três indivíduos armados com armas de fogo que renderam os moradores, subtraindo documentos pessoais, 3 relógios, notebook, 2 televisores LCD 32” e 40” e joias, deixando o local com o veículo da família, FORD KÁ e uma motocicleta HONDA BROS 150. Após fazer contato com as vítimas, a equipe começou a realizar patrulhamento nas imediações e nas proximidades do Anel Viário – São Miguel, localizou o veículo abandonado.

No momento que realizavam a averiguação, uma viatura da PM, que também foi acionada pela vítima, acompanhava um FIAT Uno branco pelo bairro, os indivíduos abandonaram o veículo e fugiram tomando rumo ignorado. Dentro dele foi deixado um capacete roubado na residência, um RG de um indivíduo reconhecido como um dos autores do roubo. Também foi localizada abandonada a motocicleta roubada na rua 18 x avenida 70.

Foi acionado o serviço de guincho, os veículos, objetos e vítimas foram encaminhados para o plantão de polícia, registrados BO/PC N° 1203/2017 e RO/GCM N° 180/2017 – Roubo / localização de Veículo.