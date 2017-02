Fundo Social e Terceira Idade discutem calendário de eventos

Na manhã dessa terça-feira (31), representantes dos grupos de terceira idade e de entidades ligadas ao setor se reuniram com a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Paula Silveira Costa, para discutir os eventos destinados a esse público que serão realizados em 2017. Algumas atividades já estão definidas, como a participação nos Jogos Regionais do Idoso (Jori).

Uma tarde de pizza será realizada no dia 10 de março e as adesões (R$ 25,00) podem ser adquiridas no Fundo Social. O ônibus será novamente disponibilizado para viagens de lazer dos idosos. O agendamento de datas será realizado pelo Fundo Social.

A reunião aconteceu na sala de audiências do paço municipal e contou com a presença do prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria; da secretária de Assistência Social, Érica Belomi, e de Luciana Bellagamba, do Conselho Deliberativo do Fundo Social.

Paula colocou o Fundo Social à disposição dos grupos de idosos e salientou a importância do trabalho desenvolvido por eles. “Sei da importância dos grupos de terceira idade para a cidade. Quero aprender com vocês e espero que possamos trabalhar juntos”, disse. O prefeito Juninho da Padaria ressaltou a importância da experiência das pessoas mais velhas que têm muito a ensinar. Ele declarou reconhecer o valor do trabalho dos grupos de terceira idade que terão espaço em sua administração. “Espero contar com a experiência de todos e com isso quem vai ganhar é a nossa cidade”, pontuou.

A assistente social Simone Leonardo Custódio, da Casa dos Conselhos, falou sobre a eleição do Conselho Municipal do Idoso que acontecerá no dia 18 de fevereiro. O mandato dos atuais conselheiros vence neste mês. Os candidatos podem se inscrever até 13 de fevereiro na Casa dos Conselhos, na Avenida 1 com a Rua 9, Centro. A vereadora Maria do Carmo Guilherme convidou os representantes das entidades para participar da reunião que irá definir a programação da Semana da Mulher que acontece em março.

Na reunião desta terça-feira (31) também foi apresentado o novo assessor municipal de Políticas Públicas para os Idosos. O cargo será ocupado pelo pedagogo Francisco Claro de Moraes, para quem a questão do envelhecimento merece destaque em Rio Claro que tem uma crescente população idosa.