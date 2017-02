Ensaios para Paixão de Cristo de Piracicaba acontecem todos os domingos

Iniciada na semana passada, as atividades acontecem no Engenho Central

Os ensaios para a encenação da 28ª edição da Paixão de Cristo de Piracicaba, espetáculo teatral realizado durante a Semana Santa pela Associação Cultural e Teatral Guarantã, têm sequência em todos os domingos, no Engenho Central, a partir das 9 horas.

Considerada uma das maiores montagens cênicas do país, a Paixão de Cristo de Piracicaba é apresentada durante todas as noites da Semana Santa, sem interrupções, desde o Domingo de Ramos até o Domingo de Páscoa.

Neste ano, a encenação que enfoca os últimos dias de Jesus na Terra vai ocorrer entre os dias 9 e 16 de abril, sob a direção artística de Viviane Palandi. Após definir o elenco, agora as atenções se voltam para a montagem do espetáculo que acontece ininterruptamente, desde 1990.

Como participar do elenco

Para participar não é preciso experiência teatral, basta se inscrever. Os interessados em compor o elenco da Paixão de Cristo de Piracicaba devem comparecer no Engenho Central durante os ensaios. Nesse período, em todos os domingo, há uma equipe disponível para preenchimento das fichas. A participação é aberta à comunidade e não há limite de idade.