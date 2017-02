“Corujão da Saúde” pode ser implantado em Rio Claro

Em Rio Claro, 36.872 pessoas aguardam a vez para serem atendidas no setor de saúde pública do município. São procedimentos a serem realizados em pacientes que esperam na fila de atendimento, alguns há mais de três anos. Estes dados foram disponibilizados pelos novos gestores da Secretaria Municipal de Saúde.

Por conta destes números, o vereador Julinho Lopes solicitou ao prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, através de Requerimento, a elaboração em nosso município de um programa similar ao ‘Corujão da Saúde’, recentemente implantado na cidade de São Paulo.

“O programa, através de convênios com hospitais particulares e mutirões nas unidades de saúde da rede municipal, atenderá os pacientes que esperam há anos ou meses a oportunidade de realizar seus exames. O intuito é zerar o déficit dos exames na rede municipal”, enfatizou Julinho Lopes.

“O prefeito municipal se mostrou preocupado com os números levantados por sua equipe, é nosso dever indicar saídas para resolver esta situação”, concluiu o vereador.