Conjunto Habitacional Jardim das Nações 2 é pauta parlamentar

O vereador Julinho Lopes (PP), vice-presidente da Câmara Municipal, solicitou ao prefeito Juninho da Padaria a locação de imóvel nas proximidades do Conjunto Habitacional Jardim das Nações, com o propósito de sediar uma unidade de PSF (Programa Saúde da Família), a fim de prestar atendimento médico aos moradores daquele empreendimento e também da região sul do município.

“Solicitei a locação de um imóvel provisório, para que a população possa, em regime de urgência, ter acesso a assistência médica e ao programa de saúde familiar”, frisou Julinho Lopes.

O parlamentar esclarece que a única unidade existente nas proximidades está localizada no bairro Terra Nova, mas não possui capacidade para prestar atendimento a todas às famílias dos novos condomínios. O vereador destaca também, que a população não pode esperar a construção de uma nova unidade, pois necessita de assistência médica imediata.