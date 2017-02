Comando da PM manifesta confiança em contar com o apoio da Câmara

Os integrantes do comando do 37º Batalhão de Polícia Militar do Interior, sediado em Rio Claro, manifestaram confiança no apoio do Legislativo para a consolidação de parcerias com o Poder Público, que permitam colocar em prática ações conjuntas tendo como objetivo dar mais efetividade ao enfrentamento da criminalidade e à prevenção da violência.

O presidente destacou que cuidar da segurança de mais de 200 mil rio-clarenses é uma grande responsabilidade. “A segurança é um dos direitos básicos de qualquer cidadão. A Polícia Militar contará sempre com o respeito e o reconhecimento desta Casa” – salientou em nome dos demais vereadores.

Durante o encontro o major Rodrigo Arena, sub-comandante do 37º BPMI, elencou algumas atividades já desenvolvidas pelo efetivo da corporação e que podem ser potencializadas, a partir de medidas que possibilitem um maior suporte para articulação e gerenciamento das estratégias de segurança.

Entre essas medidas, está a necessidade de reforma e adequação geral do espaço físico da Companhia de Força Tática, que tem base no Grande Cervezão e reúne os efetivos da Rocan, Canil e Cavalaria. Isso pode ser viabilizado com a doação do terreno ao Governo do Estado, através de projeto de lei a ser encaminhado pelo Executivo e aprovado pela Câmara.

Também foi solicitado o apoio para concretização de convênio para implantação no município do Sistema Detecta de videomonitoramento que, conectado a um banco de dados regional, emite alertas em tempo real sobre roubos e furtos de veículos e outras situações suspeitas. Outro tema abordado durante o encontro foi a regulamentação da atividade delegada, que pode incrementar ações da chamada “prevenção primária” na busca pela redução dos índices de criminais.

Para André Godoy, a melhoria da segurança passa pela valorização da Guarda Civil Municipal, integração das forças policiais e a articulação dos diferentes órgãos do poder público. “A Câmara fará a sua parte para que as ações de segurança ganhem mais eficiência e a prevenção à violência leve em conta também alternativas de solução para os problemas de natureza cultural e social”.

Da visita, realizada ao final da tarde de segunda-feira (30), participaram ainda o major Rogério e os capitães André, Barreto e Sabino. A reunião foi acompanhada pelo diretor-geral da Câmara, José Piovezan.