Coluna Edmar Ferreira

Rio Claro FC perdeu a grande chance de deslanchar na classificação da Série A-2 do Campeonato Paulista. Após vencer o União Barbarense por 2 a 1, em sua estreia na cidade de Santa Bárbara d’Oeste, o Azulão ficou apenas no empate com o Penapolense por 1 a 1, terça-feira no Schmidtão.

O Rio Claro vencia por 1 a 0, gol do zagueiro Odair Lucas em jogada ensaiada de escanteio. Mas aos 40 minutos do 2º tempo, Kesley deixou tudo igual em cobrança de pênalti.

Comentei aqui que a torcida do Rio Claro poderia ajudar mais a equipe este ano, mas vejo que foram apenas 477 pagantes. Me desculpe a franqueza, mas esse público é ridículo por se tratar de uma Série A-2. Até entendo que choveu e que estamos no fim do mês, mas o Azulão vinha de uma bela vitória na estreia e precisa de mais apoio.

O Rio Claro empatou com: Paulo Vitor; Hudson, Walter, Odair Lucas e Zeka; Alê, Franco (Gil), Moisés (Fernandinho) e Francismar; Danilo Lopes (Guilherme) e Daniel Bueno. Time de Sérgio Guedes volta a campo no domingo, às 10h, contra o Mogi Mirim, novamente no Schmidtão.

Já o Velo Clube jogou ontem à tarde no Limeirão contra o Mogi Mirim. Como trabalhei na partida, na coluna de amanhã farei uma análise do que vi. No sábado, o rubro-verde recebe a Portuguesa, às 19h, no Benitão. Olha que baita jogão.

Meia Alejandro Guerra, de 31 anos, será apresentado hoje pelo Palmeiras na sede da Faculdade das Américas, patrocinadora do clube. O venezuelano, campeão da última Taça Libertadores com o Atlético Nacional/COL, deverá receber a camisa 18. O Verdão gastou R$ 10 milhões no reforço. O jogador ainda não foi regularizado e aguarda a liberação do seu visto de trabalho.

O Sport queria contratar o volante Arouca, do Palmeiras, mas o gerente Alexandre Mattos vetou a transferência. O técnico Eduardo Baptista espera contar com o jogador, pois perdeu Gabriel para o Corinthians e negociou Matheus Salles com o Bahia. Já o atacante Róger Guedes renovou seu contrato e fica no Verdão até 2021. Ontem o loirinho gostou de ser chamado de novo Paulo Nunes.

Para o Corinthians foi uma boa Drogba não vir. Desde o início eu não achava essa ideia boa. Mas ao mesmo tempo eu me lembro que fui contra a chegada de Seedorf no Botafogo/RJ há alguns anos e o holandês deu um show, dando conta do recado. Acho que William Potker pode render bem mais do que o marfinense no Brasileirão. Outra coisa, a nota do Corinthians sobre o Drogba é ridícula e rebaixa o clube. Bola fora.

As vezes é duro entender o que se passa no Corinthians. O volante Jean, destaque do Paraná Clube na Série B do ano passado com 139 desarmes em 47 jogos, foi contratado e não teve sequer uma chance. Agora, é emprestado por um ano ao Vasco da Gama.

A diretoria do São Paulo segurou o zagueiro Lyanco pelo menos até a metade do ano. A Juventus de Turim é a maior interessada no becão. As cifras chegam a R$ 20 milhões. Lyanco é um dos destaques da Seleção Brasileira Sub-20, que está no Equador disputando o Campeonato Sul-Americano.

Já Luiz Araújo tinha uma boa proposta do Lille, mas o São Paulo preferiu segurar o atleta. A oferta de 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões) balançou os dirigentes, mas a ideia foi mantê-lo para que se valorizasse ainda mais. Lucas Pratto, do Atlético/MG, interessa, mas a pedida de R$ 27 milhões assustou os tricolores.

Com exceção do São Paulo, os demais times brasileiros terão trabalho na Copa Sul-Americana. Os confrontos ficaram assim: Corinthians x Universidad de Chile, Cruzeiro x Nacional do Paraguai, São Paulo x Defensa y Justicia da Argentina, Ponte Preta x Gimnasia y Esgrima da Argentina, Sport x Danubio do Uruguai e Fluminense x Liverpool do Uruguai.

A premiação da Copa Sul-Americana aumentou em 70% para tornar a competição mais atrativa. Além da taça e da premiação, o campeão da Copa Sul-Americana terá o direito de disputar a Recopa, contra o campeão da Taça Libertadores e a Copa Suruga contra o campeão da Copa da Liga Japonesa.

Mas o que realmente deixou a Copa Sul-Americana mais interessante, é que o campeão entrará direto na fase de grupos da Taça Libertadores da América do próximo ano. O mesmo aconteceu com a Chapecoense este ano.

Três jogos hoje pela segunda fase da Taça Libertadores da América: 20h15 – Montevideo/URU x The Strongest/BOL; 22h – Independiente Del Valle/EQU x Olímpia/PAR e 22h15 – Deportivo Capiatá/PAR x Universitário/PER. Na terça-feira: Cerro/URU 2 x 3 Union Española/CHI, Carabobo/VEN 0 x 1 Junior Barranquilla/COL e Atlético Tucumán/ARG 2 x 2 El Nacional/EQU.

O Barcelona não pagou o prêmio prometido ao elenco pelo título da Supercopa da Espanha de 2016/17, vencida sobre o Sevilla no último mês de agosto. As informações são do jornal catalão “Sport”, que informa também que a direção distribuiu aparelhos Iphone para evitar descontentamento.

Depois de ser nocauteada por Amanda Nunes em apenas 48 segundos no UFC 207, em dezembro, Ronda Rousey ainda não se pronunciou de forma oficial sobre seu futuro no MMA. Mas, segundo o presidente do UFC Dana White, após conversa com a estrela, tudo indica que sua carreira chegou ao fim.

Curiosidade do dia: No dia 9 de setembro de 1950 o São Paulo venceu o XV de Piracicaba por 3 a 0. Um dos gols foi do ponta direita José Maria Marin, que anos mais tarde seria o presidente da Federação Paulista de Futebol e da CBF e que hoje está preso nos Estados Unidos.