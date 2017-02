Coluna Edmar Ferreira

A Crefisa continuará com sua marca nos uniformes do Palmeiras. Leila Pereira, proprietária da empresa, confirmou a informação que todos já sabiam. Ela lançou sua candidatura ao Conselho Deliberativo na quarta-feira, em um hotel de São Paulo com a presença de 500 convidados, entre eles o empresário limeirense Roberto Martins, dono da Engep e comentarista da Rádio Educadora e Segunda Esportiva.

O vínculo atual entre a Crefisa e o Palmeiras expirou no dia 21 de janeiro e tem até o final de fevereiro para ser prorrogado. O novo acordo deverá ser selado após o dia 11, quando haverá a eleição do Conselho Deliberativo do Palmeiras. Leila deve ser eleita. O mais importante é que segundo ela, o acordo sairá independentemente de sua eleição.

Na última temporada, a Crefisa investiu R$ 78 milhões de patrocínio no Palmeiras. A tendência é de que o valor seja superado na renovação contratual. Leila Pereira fez questão de afirmar no evento que este é o maior patrocínio das Américas.

Três destaques do Corinthians no título da Copa São Paulo de Futebol Juniores este ano foram puxados para o time profissional e se apresentarão ao técnico Fábio Carille logo após as férias. São eles o volante Mantuan, o meia Pedrinho e atacante Carlinhos.

Ainda sobre o Corinthians, que coisa feia o amistoso contra a Ferroviária hein? Diante de 22 mil torcedores, o Timão venceu apenas por 1 a 0 e com um gol aos 49 minutos do 2º tempo de Marquinhos Gabriel. Tive duas certezas após esse teste: 1) com esse time o Corinthians não vai a lugar nenhum esse ano. E 2) A Ferrinha não será rebaixada para a Série A-2.

O técnico Eduardo Baptista deu uma pista da equipe do Palmeiras que deve começar o jogo contra o Botafogo, domingo, às 17h, no Allianz Parque, na abertura do Paulistão: Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto; Felipe Melo; Róger Guedes, Tchê Tchê, Raphael Veiga e Dudu; Willian.

Começa hoje o Paulistão 2017 com o jogo Santos e Linense, às 21h, na Vila Belmiro. Peixe ainda não terá seu time completo. Entre os desfalques está o artilheiro Ricardo Oloveira, vetado pelo Departamento Médico. O Elefante por sua vez, conta com o técnico Guilherme Alves, que fez um ótimo trabalho no Novorizontino no ano passado.

Achei um gesto nobre de Dorival Júnior inscrever Thiago Ribeiro no Paulistão. O atacante, de 30 anos, não jogava pelo Santos desde o Paulistão de 2015 e teve passagens apagadas por Atlético/MG e Bahia no ano passado. O jogador chegou a enfrentar até uma depressão.

Curado, tem tudo para brilhar em 2017 pelo Peixe. Pelo menos é o que eu espero e torço.

O site da ESPN trouxe em primeira mão, o novo troféu do Campeonato Paulista de Futebol. Ele ganhou imagens quem lembram as calçadas das ruas da capital. Ele é todo banhado a ouro e possui 75 centímetros de altura. Postei a foto no meu site (edmarferreira.com.br) também. Veja lá!

Sobre inscrições do Paulistão, o Palmeiras deixou de fora Arouca, Rodrigo e Hyoran. O São Paulo não deve inscrever o volante Wellington. O Santos deixou de lado Fabian Noguera e Emiliano Vecchio e o Corinthians parece que tem tudo para não inscrever o volante Cristian.

Esse golzinho do Parades para o Colo Colo infelizmente deve tirar o Botafogo/RJ da fase de grupos da Taça Libertadores da América. Se fosse 2 a 0, como estava, apostaria no time brasileiro. No Chile a história deve ser outra. Pressão será grande. Já o Atlético/PR fez o chamado placar perfeito: 1 a 0. Ou seja, se marcar um gol contra o Millonarios fora de casa, forçará o time colombiano a marcar três para se classificar. Furacão tá dentro.

Assisti Velo Clube 2 x 1 Mogi Mirim pela segunda rodada da Série A-2. A vitória foi boa para o Rubro-Verde, mas a queda de rendimento no segundo tempo me preocupou. Se tivesse mais cinco minutos de jogo, o Sapão empataria. Mas o importante foi a primeira vitória de Álvaro Gaia. E justamente no Limeirão, palco que sempre lhe deu muita sorte.

E que centroavante espetacular é esse Flávio Carioca hein. O camisa 9 do Velo Clube vai brigar pela artilharia da Série A-2. Em dois jogos, marcou dois gols. É bom demais. Amanhã tem a Portuguesa, às 19h, no Benitão. O estádio receberá um grande público, tenho certeza disso.

Fui informado que o técnico Sérgio Guedes esteve no Limeirão quarta-feira acompanhando Mogi Mirim e Velo Clube. Se soubesse, teria ido ao seu encontro do amigo. O professor estava analisando o Sapão, adversário de domingo do Rio Claro, às 10h, no Schmidtão.

Fiquei triste de ler a notícia sobre o fixo Neto, um dos melhores jogadores de futsal do Brasil. Eleito o melhor do mundo pela Fifa em 2012 e heptacampeonato mundial, Neto está com um tumor no cérebro. O jogador, que defende o Kairat Almaty, do Cazaquistão, passou mal durante um treino e foi cortado dos amistosos da Seleção Brasileira na Catalunha. Neto será operado nesta sexta-feira, em Uberlândia, Minas Gerais. Estamos na torcida.

Mais uma lenda do futebol mundial está pendurando as chuteiras. Ícone do futebol inglês e um dos maiores ídolos do Chelsea, Frank Lampard, de 38 anos, anunciou hoje sua aposentadoria dos gramados. Através de um texto no Facebook, Lampard afirmou que recebeu propostas para seguir atuando, mas decidiu dar fim a sua trajetória como jogador profissional, que começou no West Ham, em 1995.

Foram 21 anos, vários títulos, mais de 100 convocações para a seleção inglesa, 1.019 jogos e 302 gols. Lampard agradeceu os clubes que passou, em especial o New York City, dos EUA, onde atuou por 31 jogos e marcou 15 gols.

Com gols de Suárez e Messi, o Barcelona venceu o Atlético de Madrid por 2 a 1, em pleno estádio Vicente Calderón, em Madri, no jogo de ida das semifinais da Copa do Rei. Mas nem tudo foi festa para Neymar. O atacante brasileiro recebeu o terceiro cartão amarelo e não participará do jogo de volta, marcado para a próxima terça-feira, no Camp Nou. A outra semifinal reúne Celta e Alavés.

Curiosidade do dia: Todos lembram do milésimo gol de Pelé, mas e o de número 500 quando foi? Foi no dia 2 de setembro de 1962, num empate por 3 a 3 entre Santos e São Paulo. Nesse jogo Pelé marcou dois gols, o segundo foi o de número 500 de sua carreira.