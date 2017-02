Clínica para tratamento de feridas

Com o objetivo de apresentar propostas para a saúde pública municipal, o vereador Yves Carbinatti se reuniu, na tarde de quarta-feira, 1ª, com o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, secretário municipal de Saúde, Djair Cláudio Francisco e membros da O2 Centro Hiperbárico de Piracicaba. Em reunião, foi discutida a proposta do parlamentar de parceria do município com a clínica, especializada em tratamento de feridas.

O intuito, informa o vereador, é encaminhar gratuitamente munícipes, que sejam usuários do sistema público de saúde e que possuam lesões e enfermidades que não possam se cicatrizar.

Em conversa com o vereador, o prefeito, Juninho da Padaria ressaltou o compromisso de sua gestão com a saúde “Nós defendemos saúde, educação e segurança, essas são as nossas prioridades. Estamos trabalhando em conjunto com o Legislativo”, afirma.

Para o Carbinatti, a reunião teve saldo positivo “Tanto o prefeito, quanto o secretário estão bem abertos e solícitos, ambos deram muita atenção e já marcamos uma reunião para semana que vem, eu tenho certeza que isso será um benefício pra cidade e pra gestão”, conclui.

O tratamento

A oxigenoterapia hiperbárica (OHB) é um tratamento médico de feridas no qual o paciente respira oxigênio puro, a uma pressão, no mínimo, duas vezes e meia maior que a atmosférica, dentro de um equipamento chamado câmara hiperbárica. Este procedimento possibilita a cicatrização da ferida em curto prazo.

A oxigenoterapia hiperbárica provoca um aumento da quantidade de oxigênio transportado pelo sangue. Nestas condições, o oxigênio produz uma série de efeitos de interesse terapêutico, tais como: combate a infecções bacterianas e por fungos; compensação da deficiência de oxigênio decorrente da obstrução de vasos sanguíneos, favorecendo a cicatrização de feridas crônicas e agudas; contribuição para a eliminação de substâncias tóxicas e toxinas; potencialização da ação de antibióticos e tornando-os mais eficientes.

As principais indicações para o tratamento com esta terapia são: pé diabético (úlcera diabética), síndrome de fournier, úlcera venosa e úlcera arterial, ostemielite (decorrentes de fraturas, próteses e etc), úlcera por pressão, vasculites, gangrena, infecções refratárias, doença inflamatória intestinal refratária, lepra, envenenamento por monóxido de carbono (fumaça), envenenamento por cianídrico e sulfídrico, queimaduras, deiscências de saturas, radiodermite, osteoradionecrose, retalhos ou enxertos, doenças descompressivas, fasceite, síndrome compartimental, embolia gasosa e esmagamento de membros.

O tratamento é realizado diariamente com duração de duas horas cada sessão. O número médio é de 30 a 60 sessões, a ser definido pelo médico.