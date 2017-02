Bairros recebem reparos no asfalto

Quatro equipes da Secretaria de Obras executam o trabalho, que vem sendo realizado por setores e abrange toda a cidade. Na terça-feira (31) os reparos aconteceram no Santa Maria, Jardim Novo 2 e Estrada dos Costas, nos dois lados da via. O trecho da Rua 9 com as avenidas 41 e 43 também está recebendo o serviço.

Outra intervenção importante está sendo realizada na Avenida Marginal, no Jardim Kennedy. Neste ponto, devido à gravidade da situação e ao grande número de buracos, a alternativa adotada foi o recapeamento.

A situação da malha viária do município é uma das principais reclamações da população. A prefeitura tem trabalhado para resolver a questão, porém ressalta que com as chuvas, não há condições ideais para o trabalho.