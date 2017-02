Após aula inaugural, professores preparam volta às aulas para 2ª-feira

O evento marca o início do ano letivo para 2.300 profissionais e 20 mil alunos que retornam às aulas na próxima segunda-feira, dia 6.

O secretário de Educação, Adriano Moreira, abriu os trabalhos agradecendo o apoio e a confiança do prefeito em nomear um servidor de carreira para ocupar a secretaria. “Tenho ciência da responsabilidade e vou me dedicar ao máximo para desenvolver um bom trabalho”, disse. Moreira apresentou aos colegas educadores os planos e metas que pretende implementar em sua gestão.

O prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, comentou que a escolha de um servidor de carreira para assumir a Secretaria da Educação demonstra a confiança e a credibilidade no potencial do funcionalismo. Juninho lembrou os obstáculos enfrentados nesse primeiro mês de administração, como a perda das vacinas e da carne da merenda escolar, e a falta de recursos para a folha de pagamento. “Nós sabíamos que não seria fácil. Vencemos esses obstáculos e vamos vencer outros porque temos uma equipe série e competente”, declarou.

O prefeito ressaltou que o novo governo herdou uma grande dívida financeira e, entre outros problemas, as escolas que precisam de manutenção. Juninho pediu que todos unam forças em benefício da educação, principalmente das crianças que são o principal foco da rede municipal de ensino.



O vereador André Godoy, presidente da Câmara Municipal, falou sobre as dificuldades enfrentados pelo governo e pediu o apoio e a confiança dos educadores para a nova administração. “O desafio é grande, mas peço um voto de confiança de todos para esse governo jovem, que tem muita vontade de acertar e fazer um bom trabalho”, disse.

Sandra Helena Tinós, presidente do Conselho de Alimentação Escolar, falou sobre o papel do órgão de fiscalizar os recursos destinados para a alimentação escolar, além de acolher reclamações e denúncias sobre a merenda. A presidente do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, Rosemeire Marques Ribeiro Archangelo, explicou que o órgão tem a função de participar do processo orçamentário da educação, fiscalizando gastos/despesas e discutindo projetos e metas. O professor Osmar Arruda Garcia, presidente do Conselho Municipal de Educação, explicou o funcionamento do conselho ao qual cabe propor normas e deliberar sobre as matérias relativas à educação.

A solenidade contou com apresentações de balé de alunas da escola municipal Antonio Maria Marrote. O pastor da Igreja do Nazareno, Luís Henrique Biazon, fez uma oração para abençoar os trabalhos e destacou que uma das funções da igreja é servir a comunidade, por isso considerou uma honra receber os educadores para a aula inaugural.