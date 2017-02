Rua de acesso a Batovi recebe melhorias

A Secretaria de Obras está utilizando raspa de asfalto para melhorar as condições de tráfego e reduzir os problemas com buracos, acumulo de água, poeira e lama. “Há anos Batovi não recebia esse tipo de serviço”, comenta o morador Norberto Scopinho. “A situação estava horrível, a gente que mora aqui tinha que conviver com muita poeira”, acrescenta.

O prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, acompanhou parte dos trabalhos na terça-feira. “Apesar das chuvas, estamos fazendo esforço redobrado nestes primeiros dias de administração para melhorar a manutenção dos bairros e distritos”, observa.

A colocação da raspa de asfalto tem apoio da Cerâmica Christofoletti. Para resolver em definitivo a situação da via principal de Batovi é necessário grande investimento, que inclui a implantação de toda a infraestrutura que antecede a nova pavimentação. A prefeitura está buscando parcerias para tornar possível esse e outros investimentos.

Na semana passada os trabalhos em Batovi estavam concentrados na Avenida 3, próximo ao acesso à rodovia Washington Luís (SP-310), onde foram refeitas as canaletas para o escoamento de água.

Além de melhorar as vias públicas, a prefeitura também está dando atenção às pontes do distrito. Ainda na semana passada a prefeitura realizou reparos na ponte sobre o Ribeirão das Araras, que fica no bairro Fazendinha. A outra ponte prejudicada pelas enxurradas também está recebendo serviços municipais.