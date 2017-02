Prefeito pede carreta da mamografia e mais ambulâncias para Rio Claro

A solicitação ao governo paulista foi feita na segunda-feira (30) pelo prefeito de Rio Claro, João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, por meio de ofícios entregues pessoalmente ao secretário estadual de Saúde, David Ewerson Uip. Além da carreta, Juninho reivindicou mais ambulâncias para a rede pública de saúde e recursos para a aquisição de macas hospitalares. Os ofícios foram assinados pelo prefeito; pelo presidente da Câmara de Vereadores, André Godoy; e pelo presidente do Conselho Municipal de Saúde, José Domingos de Almeida.

“Tratamos destes pedidos diretamente com o secretário. Essa aproximação é muito importante para que possamos conquistar melhorias para a saúde”, comentou Juninho. A oficialização das reivindicações de Rio Claro aconteceu no encontro estadual sobre Arboviroses organizado pela Secretaria de Estado da Saúde, realizado em São Paulo, com a participação de prefeitos e secretários municipais da saúde. O secretário municipal de Saúde de Rio Claro, Djair Francisco, foi representado pelo chefe de gabinete, Antonio Archangelo. O vereador Adriano La Torre também participou do evento.

As reivindicações de Rio Claro são pleitos apresentados pelo Conselho Municipal de Saúde em reunião na sexta-feira (27) no paço municipal, da qual participaram José Domingos de Almeida (presidente), Rosane Victória da Silva (vice-presidente) e Karla Pereira (secretária executiva), além da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Paula Silveira Costa, e dois membros de sua equipe: Rita Helena Mac Knight Manço e Leni Maria da Silva de Lima.

Além desses pleitos, o Conselho de Saúde também conversou com o prefeito sobre a realização da 1ª Conferência Municipal de Saúde da Mulher de Rio Claro, marcada para o dia 18 de fevereiro no Núcleo Administrativo Municipal (NAM). Rosane destacou a importância da participação da comunidade na discussão de propostas para implementar políticas públicas referentes à saúde da mulher.

Juninho da Padaria reiterou apoio ao trabalho desenvolvido pelo Conselho de Saúde, que ele considera muito importante para melhorar o serviço público na cidade. A presidente do Fundo Social, Paula Silveira Costa, ressaltou a importância de buscar parcerias para ampliar e melhorar o atendimento à população.