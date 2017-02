MEC divulga lista de estudantes convocados para a UFSCar na 1ª chamada do SiSU 

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nessa segunda-feira (30)o resultado da 1ª chamada do SiSU para as 2.873 vagas ofertadas pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) em 64 opções de cursos de graduação presenciais na seleção para ingresso em 2017, nos campi São Carlos, Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino. As informações podem ser conferidas no Portal da UFSCar, em www.ufscar.br.

Os estudantes convocados devem comparecer aos campi da UFSCar para fazer o pedido de matrícula nos dias 3, 6 ou 7 de fevereiro, dependendo do curso. No caso dos cursos dos campi São Carlos e Sorocaba, o atendimento está organizado por grupos de cursos e, por isso, é fundamental que o estudante confira qual é o dia específico de atendimento para requerer a matrícula.

Optantes pela reserva de vagas nos termos da Lei nº 12.711/2012 devem verificar com atenção os documentos necessários para comprovar essa opção de ingresso.

Os endereços dos locais em cada um dos campi, horário de atendimento e outras orientações importantes estão no Portal da UFSCar.

Lista de Espera

Estudantes que não foram convocados nesta primeira chamada, no curso que indicaram no SiSU como sua 1ª opção, podem confirmar o interesse em participar da Lista de Espera. Para isso, devem acessar o site do SiSU até o dia 10 de fevereiro.

As chamadas seguintes serão feitas diretamente pela UFSCar e estarão disponíveis a partir do dia 16 de fevereiro, de acordo com as regras contidas no edital de seleção, que também pode ser acessado no Portal da UFSCar.

Estudantes que tiverem dúvidas sobre sua classificação podem acessar o Boletim Individual do Aluno, disponibilizado pelo próprio site do SiSU (http://sisualuno.mec.gov.br/). A Coordenadoria de Ingresso na Graduação da UFSCar também colocou à disposição um site específico com orientações (http://bit.ly/2jdTEQ1), especialmente para estudantes que optaram pela reserva de vagas com critério de até 1,5 salário-mínimo. Dúvidas adicionais podem ser esclarecidas pelo telefone (16) 3351-8152.