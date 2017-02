Limpeza de terrenos prossegue no Jardim Inocoop

Nesta semana os serviços acontecem no Jardim Inocoop. O trabalho inclui a limpeza de terrenos baldios particulares que não foram limpos pelos donos. Nesse caso, a prefeitura faz o serviço e manda a conta aos proprietários faltosos.

Tadeu Olivetti, da secretaria de Meio Ambiente, explica que o Inocoop está recebendo uma série de serviços. “Estamos limpando e fazendo a roçagem dos terrenos particulares, canteiros centrais e praças”, informa. “Se a chuva não atrapalhar pretendemos concluir essa ação no bairro até quinta-feira”, explica.

Também está incluída no cronograma de limpeza uma galeria de grande porte no final da Avenida Tancredo Neves, perto do ecoponto. “Para fazer a desobstrução será preciso utilizar pá carregadeira e caminhão, pois há muita sujeira”, explica Tadeu.

Na semana passada os trabalhos de manutenção e limpeza da prefeitura atenderam os bairros Jardim Mirassol e Jardim São Paulo.

A orientação da prefeitura é para que todos mantenham os terrenos particulares em ordem o ano todo, já que a responsabilidade é dos proprietários. O prazo para os donos limparem seus terrenos terminou na semana passada.

Quem não cuidar de seu imóvel paga R$ 1,4648 por metro quadrado roçado ou capinado pela prefeitura, além de 20% sobre o valor total como taxa de administração dos serviços.