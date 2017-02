Coluna Edmar Ferreira

O Velo Clube enfrenta o Mogi Mirim esta tarde no Limeirão pela segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. Isso porque o estádio do Sapão está interditado. Na estreia, o Rubro-Verde perdeu para o Bragantino por 2 a 1, no Benitão, enquanto o Mogi foi derrotado pelo Taubaté, no Vale do Paraíba, também por 2 a 1.

A Rádio Pimba, em parceria com a Rádio Visão de Mogi Mirim, está preparando uma grande jornada esportiva. A narração será do vibrante William Cassiano, com os comentários de Léo Mendes, o Prega Fogo da Cida Azul. Ouça Mogi Mirim e Velo Clube através do: www.radiopimba.com, com som digital.

Uma foto tirada pelo supervisor da Internacional, Jorge Silvestre e divulgada no meu site (edmarferreira.com.br) logo após o temporal que caiu em Limeira na segunda-feira à tarde, deixou todos de cabelo em pé. Ela mostrava o Limeirão completamente alagado. Veja lá.

Como não choveu ontem, o sistema de drenagem absorveu toda água. Segundo Silvestre, essas poças gigantes que foram formadas anteontem não se encontram mais no tapete verde. Porém, a diretoria da Inter de Limeira torce para que não chova mais, até para não comprometer todo o trabalho que foi feito no gramado do Limeirão nos últimos meses.

O novo Corinthians será apresentado oficialmente esta noite, no amistoso contra a Ferroviária, no Itaquerão. A diretoria preparou uma série de atrações. Antes do jogo, o rapper corintiano Rappin Hood fará uma apresentação. Em seguida os novos reforços serão apresentados ao torcedor. Haverá um show de luzes e efeitos especiais.

Também serão apresentadas as equipes de futebol feminino e de futsal do Corinthians. Presenças confirmadas dos ídolos campeões de 1977, como Basílio e Tobias. Serão exibidos os troféus históricos do primeiro título paulista do Timão em 1914 e do IV Centenário em 1954.

O técnico Fábio Carille praticamente definiu o time titular do Corinthians para o início do Campeonato Paulista. Porém, deve aproveitar o amistoso contra o time de Araraquara para rodar novamente todo seu elenco, como fez contra Vasco da Gama (4 x 1) e São Paulo (0 x 0) no Florida Cup.

O único desfalque é o meia Rodriguinho, vetado com dores no joelho. Guilherme será o seu substituto. O Corinthians deve iniciar o amistoso de hoje com: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Moisés; Gabriel, Fellipe Bastos, Giovanni Augusto e Guilherme; Marlone e Jô.

Agora é oficial. O meia Jadson, de 33 anos, destaque do Campeonato Brasileiro de 2015, está de volta ao Corinthians. O jogador acertou um contrato de dois anos, com salários de R$ 450 mil e luvas de R$ 4 milhões.

Seu último clube foi o Tianjin Quanjian, da China. Para acertar com o Timão, o meia precisou reduzir sua pedida inicial de R$ 10 milhões de luvas, salário de R$ 650 mil e contrato de três anos. Essa será a segunda passagem de Jadson pelo Corinthians. O craque disputou 102 jogos pelo Timão e marcou 24 gols.

A um dia do fechamento da janela de transferências da Europa, o São Paulo confirmou a venda do atacante David Neres, uma das principais revelações do clube nos últimos anos. O novato, de 19 anos, precisou de apenas oito partidas e quatro gols (contra Fluminense, Ponte Preta, Corinthians e Santa Cruz no Brasileirão) no time profissional para despertar o interesse do Ajax.

O time holandês pagará 15 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos da promessa. Os outros 20% continuarão com o Tricolor para uma futura venda.

Por outro lado, Hernanes está na lista de reforços do São Paulo para esta temporada. O volante da Juventus manifestou o interesse de voltar ao Brasil assim que ficou sabendo que Rogério Ceni seria o técnico.

O Internacional/RS confirmou ontem a contratação do lateral-esquerdo Carlinhos, de 30 anos, que não fazia parte dos planos de Rogério Ceni no São Paulo. O jogador assinou contrato com o Colorado até o fim do ano, com possibilidade de renovação por mais duas temporadas. É o sexto reforço do time comandado por Antônio Carlos Zago.

Nos últimos dias estou tentando entender porque Lucas Lima não vai para a China. Tudo bem, ele gosta do Santos e está namorando a irmã do Neymar. Mas gente do céu, é muito dinheiro. São milhões de euros envolvidos nesta negociação. O meia poderia sustentar várias gerações de sua família. Mas ele quer ficar. Temos que respeitar. Mas haja cabeça para recusar uma bolada dessa.

Dois meses depois da tragédia em Medellín, a Chapecoense voltou a encarar um avião. O elenco viajou ontem para a partida contra o Tubarão, pelo Campeonato Catarinense. O voo decolou às 14h15 do aeroporto de Chapecó e chegou às 15h17 à Florianópolis. Foi o primeiro do time após o acidente com a aeronave da LaMia.

O Cruzeiro trouxe de volta o volante Lucas Silva. Negociado com o Real Madrid por R$ 45 milhões em janeiro de 2015, o jogador retorna a Raposa, time que o revelou. O time merengue emprestou o brasileiro por um período de 18 meses. Os valores da negociação não foram revelados.

Dois brasileiros entram em campo pela segunda fase da Taça Libertadores da América. Algo me diz que o Botafogo/RJ não passará pelo Colo Colo do Chile. Primeiro duelo acontece hoje, às 21h45, no Engenhão. Já o Atlético/PR deve passar, mas apertado, pelo Millonarios, da Colômbia. Jogo de ida hoje às 21h45, na Arena da Baixada.

Curiosidade do dia: Em um jogo entre Corinthians e São Paulo, Rivelino desferiu um chute e a bola entrou pelo lado de fora da rede. O árbitro Armando Marques validou o gol e quando os jogadores do Tricolor foram reclamar, o árbitro expulsou dois deles. Esse jogo foi dia 4 de dezembro de 1966 e o São Paulo venceu por 2 a 1.